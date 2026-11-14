En los primeros nueve meses de 2026, la Argentina exportó casi US$77.300 millones, un 21,6% más que un año atrás, y acumuló un superávit comercial de bienes de US$21.198 millones, frente a los US$6.046 millones de igual período de 2025. El economista Diego Coatz estima que el año cerrará con un saldo de US$29.000 millones, un récord. Pero detrás de esa foto hay otra: en 2024 vendían al exterior 9.085 empresas, casi 6.000 menos que las más de 15.000 que exportaban en 2006. Esa tensión atravesó las exposiciones de Coatz y de la consultora Yanina Lojo en el Comex Day, organizado por la Cacec y la Agencia ProCórdoba.

En ese marco, Lojo comenzó con una señal de calma. El FMI proyecta que la economía mundial crecerá 3,1% en 2026, la OMC prevé que el comercio de mercancías avanzará 3,9% en volumen (hasta hace poco anticipaba 1,9%) y el FMI estima 4,6% si se suman los servicios. La duda tras los aranceles recíprocos de Estados Unidos era si el multilateralismo había muerto. La respuesta de los datos es que el comercio se reacomodó: 2025 cerró con déficit récord de Estados Unidos y exportaciones récord de China, es decir, nuevos socios más que menos intercambio. Estados Unidos había bajado su arancel efectivo sobre importaciones gravadas de 29% en 1945 a 7,5% en 2024; lo que cambió, dijo, es que el arancel pasó a ser una herramienta geopolítica.

También cambiaron los criterios de compra. Costo, eficiencia y escala siguen pesando, pero se suman la resiliencia, la diversificación, la confiabilidad y la seguridad económica y tecnológica. Coatz lo llamó el paso del just in time al just in case: según una encuesta de McKinsey de 2022, 81% de las empresas incorporó un segundo proveedor y 80% aumentó su stock. En ese mapa, China ya concentra 35% de la producción manufacturera mundial. La tecnología es el otro motor: según la OMC, 47% del crecimiento del valor del comercio de mercancías del primer semestre de 2026 se explicó por bienes ligados a la inteligencia artificial, como semiconductores y servidores, un crecimiento real pero concentrado en pocos productos y economías.

Récord de saldo, base angosta

Por rubros, las manufacturas de origen agropecuario lideran (US$25.704 millones), seguidas por las industriales (US$20.415 millones, +23%), los productos primarios (US$18.696 millones) y los combustibles y la energía (US$12.452 millones, +53,6%). Las pymes exportaron US$8.330 millones, un 23,2% más, y ya son 7.061, un 7,3% más que en 2023.

Sin embargo, según el relevamiento de Cera que citó Lojo, las empresas exportadoras de bienes pasaron de 15.075 en 2006 a 10.383 en 2014 y a 9.085 en 2024. Ese año, las 815 grandes (9% del total) explicaron 93,6% del valor exportado; las 4.580 pymes exportadoras, 6,3%, y las 3.690 microempresas, apenas 0,06%.

Lojo aclaró que la concentración no es un problema en sí: las grandes empresas aportan escala y pueden articular redes de proveedores. El desafío es que sumen más firmas y que se queden. Por eso propuso medir, además del valor exportado, cuántas empresas hacen su primera exportación, cuántas siguen exportando al año y cuántas capitalizan realmente un acuerdo comercial una vez firmado.

Un costo que diluye la productividad

Para Coatz, el orden macro (superávit fiscal, desinflación, sin brecha cambiaria) es un logro a sostener, pero la actividad muestra "dos Argentinas". Entre enero y agosto de 2026, comparado con igual período de 2022, la minería creció 42,3% y el agro 11,6%, mientras la industria cayó 12,3%, la construcción 13,4% y el comercio 4,2%. Los sectores que crecen no son los que más emplean: en julio el empleo asalariado formal privado era 134.517 puestos menor que un año antes (−2,2%) y la informalidad rondaba 45%. Coatz usó la imagen del Pac-Man: durante 10 años la informalidad y los sectores de baja productividad se fueron comiendo al entramado formal que exporta, y "hay que invertir el Pac-Man".

A eso se suma el efecto sándwich: desde diciembre de 2025 la electricidad subió 41,4% en dólares, cinco veces más que los precios industriales (+8,3%). Coatz detalló el costo argentino "puertas afuera", el que encarece producir, aunque la fábrica sea eficiente:

•Impuestos: presión cercana a 45% sobre el sector formal; casi 40% del precio de un bien metalúrgico, 5,2 puntos más que en Brasil. •Logística: 43% más cara que el promedio regional; 91% de la carga va en camión y solo 5% en tren. •Energía: la electricidad industrial cuesta US$107 por MWh, contra US$52 en Estados Unidos y US$70 en México. •Financiamiento: el crédito privado equivale a 12% del PBI, frente a 72% en Brasil y 109% en Chile. •Innovación: la inversión en I+D es de 0,4% del PBI.

El país figura en el puesto 62 de 69 del ranking de competitividad del IMD.





Lo que mejoró y lo que falta

Coatz reconoció avances que la producción necesita sostener: el fin de las Sira y las licencias no automáticas, la importación temporaria sin exigir el mismo origen del insumo, el esquema Exporta Simple sin topes y la baja de los derechos de exportación industriales hasta 0% en junio de 2027. "Más agilidad comercial es menos costos y más exportaciones", resumió, pero advirtió que aún falta bajar el costo argentino.

Abrir es una decisión; competir, una construcción

Lojo fue más lejos: si mañana se abriera por completo la economía, dijo, no se podría competir, porque "la apertura es una decisión, pero la competitividad se construye todos los días". Para una pyme, exportar implica enfrentar falta de escala, de financiamiento y un costo sistémico que no controla. Entrar como proveedora en una cadena de valor que ya exporta le permite ganar certificaciones y "gimnasia" para después salir sola. Y su ventaja frente a un competidor chino no es el precio, sino el conocimiento del mercado local y la posventa.

Ahí aparece la idea de integración federal. Según Lojo, no alcanza con mirar desde qué provincia sale la exportación; hay que mirar dónde se genera el valor. El ejemplo que dio: una metalúrgica cordobesa que desarrolla productos para una empresa energética o minera de otra provincia y así se integra a la cadena. "La competitividad no puede depender del código postal", sintetizó.

Coatz llevó la discusión al terreno de los recursos naturales. El Ministerio de Economía proyecta exportaciones netas de energía y minería por US$75.000 millones en 2035 (US$44.000 millones de energía y US$31.000 millones de minería). Admitió que el régimen del Rigi es discutible, porque da un tratamiento fiscal más generoso que el que recibe una pyme metalúrgica cordobesa, pero lo defendió por los dólares que puede generar. La pregunta, planteó, es cómo hacer que Vaca Muerta llegue a Córdoba, es decir, que los recursos se conviertan en demanda para la metalmecánica y la industria local, y no en islas desconectadas del resto del aparato productivo. Los países que mejor usaron sus recursos, como Canadá o Chile, lo hicieron construyendo tecnología y proveedores alrededor de ellos.

Así, se entiende que el orden macro y la apertura son condiciones necesarias, pero no suficientes. Que el récord exportador llegue a más empresas y a más regiones depende de una agenda productiva con financiamiento, logística y energía competitivas, y de que las grandes inversiones tiren de una red de proveedores locales.