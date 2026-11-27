La discusión por quién será finalmente el candidato opositor en Córdoba rumbo a 2027 sumó esta semana un nuevo capítulo de fotos cruzadas y pases de factura. Mientras el jefe de La Libertad Avanza provincial, Gabriel Bornoroni, y el senador Luis Juez se mostraron en Buenos Aires junto a Martín Menem —uno de los hombres cercanos al presidente Javier Milei a través de su hermana Karina— para exhibir respaldo nacional, lo propio hizo Rodrigo de Loredo, quien activó su propia ronda de reuniones con gobernadores radicales, referentes del PRO y funcionarios de la Casa Rosada.

Los movimientos de los referentes se dieron en el cierre de una semana especialmente cargada y positiva para el oficialismo nacional en el Congreso, donde La Libertad Avanza logró sacar adelante leyes clave tanto en Diputados como en el Senado —entre ellas el Presupuesto, la Ley de Ludopatía y Ficha Limpia, entre otras— logrando un verdadero espaldarazo para el Gobierno nacional en el marco de días convulsionados en donde se siguió de cerca el avance del dólar y del riesgo país.

Dicho esto, desde LLA en Córdoba continúan los guiños y también siguen de cerca los avales que coseche De Loredo en Buenos Aires, donde sospechan que se terminará definiendo todo. El propio Juez, subido a un Fiat 600 junto a Bornoroni, había ironizado días atrás sobre el “DeLorean” con el que De Loredo recorre la provincia, invitándolo a subirse y desafiándolo a una carrera corta. Si bien en las redes se instaló que el mensaje indicaba que la conducción del espacio ya tiene dueños y al radicalismo le queda acomodarse de atrás, en el entorno del dirigente radical lo tomaron como un gesto amable, con buena onda e incluso hasta lo calificaron como positivo.

Rosca porteña

En el círculo íntimo de De Loredo aseguran que el referente radical sigue minuto a minuto cada movimiento de sus socios y rivales potenciales, convencido de que la discusión de fondo recién empieza. De hecho, durante toda esta semana permaneció en Buenos Aires manteniendo encuentros reservados con actores de peso del ecosistema oficialista y aliado, entre los que se cuentan Karina Milei; Eduardo “Lule” Menem —uno de los dirigentes que más diálogo mantiene con el cordobés—; la senadora Patricia Bullrich, quien también disputa su propia interna en el seno del oficialismo, y el expresidente Mauricio Macri, que incluso ya se subió al “DeLorean”, ícono de la campaña del exdiputado.

En esa misma línea de respaldos en el campamento amarillo, De Loredo también dialogó con referentes de la mesa política del PRO, como Cristian Ritondo, Fernando de Andreis y Andrés Ibarra, quienes le aseguraron que uno de los distritos clave donde se debe ganar liderando es Córdoba.

A ese esquema de reuniones en Capital Federal hay que sumar dos activos que el dirigente exhibe como diferencial frente a sus competidores locales. Por un lado, su sintonía con los cinco gobernadores del radicalismo (Alfredo Cornejo, Maximiliano Pullaro, Leandro Zdero, Carlos Sadir y el exmandatario correntino Gustavo Valdés, a quien en el deloredismo destacan como un dirigente de jerarquía política que “cumple, toma café y dialoga con todos”).

En la lectura de esos referentes provinciales —que miran de reojo tanto el escenario de Córdoba como el de La Pampa—, la UCR no puede quedar diluida ni subordinada a acuerdos de cúpula que ignoren su despliegue territorial.

Por el otro lado, aparece el respaldo de la propia estructura radical y de los intendentes que, según aseguran cerca de De Loredo, continúan acompañando su armado, más allá de algunos jefes comunales que protagonizaron pases hacia el espacio libertario en las últimas semanas, un movimiento que no cayó nada bien en los pasillos del centenario partido.

En la vereda de enfrente, los armadores de La Libertad Avanza y del Frente Cívico toman nota de cada paso del radical en la Capital Federal, aunque relativizan el peso de esas fotos. Cerca de Bornoroni y Juez sostienen que el capital electoral sigue perteneciendo al sello de Javier Milei en la provincia y apuestan a consolidar su propia musculatura política —con actos partidarios en agenda y la captación directa de dirigentes del interior— antes de sentarse a repartir lugares en una eventual coalición.

No les sobra nada.

Frente a esa postura, el análisis crudo y duro que hacen en el deloredismo es que el Gobierno de Milei atraviesa una etapa en la que “no le sobra absolutamente nada” y advierten que un traspié en su principal bastión del interior podría tener consecuencias severas para la Casa Rosada. Bajo esa lógica, consideran que llegará un punto en el que la sola marca de La Libertad Avanza dejará de ser tan taquillera por sí misma y los armadores libertarios se verán obligados a sentarse a negociar en serio con quienes aportan estructura y volumen electoral.

Otro de los puntos que el radical destaca es la apuesta a sostener una estrategia de actividad territorial y digital que lo mantenga competitivo en las encuestas, su principal carta de negociación. El dirigente resalta de manera permanente que “ya dio tres vueltas a la provincia”, lo que le permite tener una agenda con los problemas concretos de cada pueblo.

Esa presencia física en el interior, entienden que se complementa con una maquinaria de comunicación digital más aceitado que la del resto de los postulantes. En el comando de campaña radical aseguran que la intensidad de su despliegue en redes sociales supera actualmente las métricas combinadas de todos sus rivales internos, un movimiento que los estrategas libertarios monitorean de cerca mientras miden hasta dónde tensar la cuerda antes de abrir la negociación definitiva por la candidatura.