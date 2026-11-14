Cuando el avión que trasladó al Papa León XIV despegó del Aeropuerto Ambrosio Taravella, el martes pasado a las 16.55, en el Panal hubo rostros de satisfacción y alegría por el deber cumplido luego de varios meses de preparación para lo que fue un evento de magnitud histórica. Sin embargo, y también desde el momento de la partida de la comitiva, comenzaron las evaluaciones políticas de la visita.

En ese marco y durante ocho horas, Córdoba fue el epicentro de la gira sudamericana del Papa —única escala fuera de la provincia de Buenos Aires—, con una vigilia de 200 mil personas durmiendo a la intemperie, una misa multitudinaria en el predio de Fadea y decenas de miles de fieles acompañando al Papamóvil en su recorrido por las calles céntricas de Córdoba y los distintos puntos del raid católico.

La mesa chica del gobernador Martín Llaryora, ya analiza otra procesión que recién empieza y que tendrá su capítulo destacado en el 2027, en una fecha del calendario electoral que aún sigue siendo un misterio, a pesar de las especulaciones que indican a marzo o abril como el momento elegido, algo que por el momento en el Panal nadie confirma.

En los pasillos del oficialismo provincial leen la visita papal sobre tres pilares concretos: la prueba de fuego organizativa superada sin fisuras, el reposicionamiento ideológico frente al modelo libertario de Javier Milei y, fundamentalmente, un punto de inflexión en la percepción pública del propio mandatario cordobés. También esbozan que no todos en la oposición tenían intenciones santas y especulaban con que ocurrirían desbordes tanto en la previa como durante el evento, algo que no ocurrió.

La Iglesia, protagonista.

Antes de que León XIV pisara suelo cordobés, la consigna bajada por Llaryora a su gabinete fue precisa: el protagonista es la Iglesia, el Arzobispado coordina y el Estado provincial asiste para resolver cada problema operativo. Para blindar la transparencia de los gastos y evitar cualquier flanco de ataque, el grueso de los fondos se transfirió directamente al Arzobispado, operatoria que ,destacan desde el Panal, “contó con el respaldo unánime del Tribunal de Cuentas”.

Esa “ubicuidad institucional” rindió dividendos, según entienden. No hubo una sobre exposición, más allá de lo protocolar: las imágenes al recibirlo en el aeropuerto cordobés. Una foto que compartió el propio Llaryora y sus principales candidatos a la intendencia: los ministros Juan Pablo Quinteros, y Miguel Siciliano.

Mientras la oposición apostaba a instalar en redes sociales la idea de que el maquillaje urbano y la puesta a punto de la ciudad eran un montaje efímero “solo para la foto con el Papa”, en el Gobierno sostienen que esa estrategia les volverá en contra. "El Papa se fue, pero las obras siguen", repiten cerca del gobernador.

“La oposición corre detrás de los acontecimientos y queda atrapada en críticas de corto alcance. Nosotros estamos haciendo obras, estamos trabajando, no sé cuánto tienen para mostrar el resto de los partidos”, afirman.

Batalla cultural y justicia social.

El segundo eje de lectura excede las fronteras provinciales y apunta directo al corazón del relato nacional. El mensaje de León XIV en Córdoba —con referencias explícitas al hambre, la falta de trabajo, la vivienda digna y el legado solidario del Cura Brochero— apunta a políticas cercanas a la comunidad y el bien común.

En el cordobesismo consideran que el Papa apostó a un discurso inmerso en una batalla cultural que dejó expuestas las fisuras del discurso libertario en un momento donde los números de la economía real no son los esperados y la idea de que “nadie se salva solo” recupera centralidad.

Incluso la apuesta por la llamada “economía naranja” —una bandera que Llaryora levantó en febrero de 2024 en medio de fuertes cuestionamientos por el gasto en eventos y cultura, principalmente los festivales— encontró en la logística papal su defensa más orgánica. El impacto económico que generó el movimiento de cientos de miles de personas, encontró en redes defensas que no habían existido hasta el momento.

Sombras de peso .

Sin embargo, el dato político más relevante que encuentran las mediciones internas del oficialismo no pasa por el impacto electoral inmediato, sino por la consolidación de la figura del gobernador. Desde diciembre de 2023, Llaryora cargó con el peso de suceder a dos figuras de fuerte gravitación histórica en Córdoba: José Manuel de la Sota y Juan Schiaretti. El desafío inicial era, al menos, no desentonar.

En el entorno del mandatario aseguran que en los últimos meses, y con el broche de la visita papal, esa etapa quedó atrás. Sostienen que los cordobeses terminaron de procesar el recambio generacional y que el propio Llaryora terminó de calzarse el traje de gobernador. “En medio de un contexto nacional turbulento, logró mantener el barco a flote y exhibir capacidad de gestión a gran escala”, indican. Con esa idea rondando las cabezas oficialistas, el anuncio de la vuelta del Rally Mundial a la provincia, le otorga otro espaldarazo.

Tras el paso del Papa se reacomoda el tablero hacia 2027. Llaryora todavía no define cuándo convocará a las urnas, pero sabe que ahora apareció una variable positiva: logró incorporar agenda de gestión, mientras entienden que en otros sectores, el correr de los meses puede erosionar imágenes. Por eso la fecha de la elección terminará de definirse a fin del corriente año.