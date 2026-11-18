El Gobierno nacional oficializó este miércoles 18 de noviembre un aumento del 2,2% en los aranceles de las prestaciones destinadas a personas con discapacidad, que se aplicará sobre los valores vigentes del sistema de atención integral. La actualización alcanza a todas las prestaciones contempladas en el nomenclador oficial, sin diferencias según el tipo de servicio, y contempla un adicional del 20% para aquellas que se brindan en las provincias de la Patagonia.

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La medida quedó establecida mediante la Resolución 3715/2026 de la Secretaría Nacional de Discapacidad, dependiente del Ministerio de Salud, publicada en el Boletín Oficial y firmada por Diego Pablo Masaragian.

El incremento corresponde a noviembre de 2026 y fue calculado a partir de la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) de octubre, que registró una suba del 2,2%. De esta manera, los valores del sistema de prestaciones vuelven a actualizarse en función de la evolución mensual de la inflación.

Qué prestaciones por discapacidad aumentan en noviembre

La resolución establece que el incremento del 2,2% se aplica de manera uniforme a los aranceles comprendidos en el Sistema de Prestaciones Básicas de Atención Integral a favor de las Personas con Discapacidad, creado por la Ley 24.901.

El esquema comprende servicios de atención, rehabilitación, educación y asistencia para personas con discapacidad, entre ellos prestaciones terapéuticas, centros de día, servicios educativos especializados y otras modalidades de atención incluidas en el nomenclador.

El ajuste se calcula sobre los valores aprobados en octubre, cuando se había dispuesto una actualización del 1,9%, correspondiente a la inflación de septiembre.

La normativa no introduce nuevas categorías ni modifica las condiciones de acceso a los servicios. Su alcance se concentra en actualizar los montos que se reconocen por las prestaciones comprendidas en el sistema, una variable determinante para el financiamiento de instituciones y profesionales que brindan atención a personas con discapacidad.

El adicional del 20% para las prestaciones de la Patagonia

Además de la actualización general, el Gobierno confirmó la continuidad del adicional por zona desfavorable que se reconoce a los servicios prestados en las provincias patagónicas.

El artículo 2 de la resolución dispone un 20% adicional sobre el arancel básico, conforme a lo establecido en el artículo 7° bis de la Ley 24.901.

Este diferencial busca contemplar los mayores costos asociados a la prestación de servicios en esa región y se suma a los valores actualizados del nomenclador nacional.

Cómo se calculó el nuevo aumento

La decisión forma parte del mecanismo de actualización de aranceles que toma como referencia la inflación del mes anterior.

En septiembre, el Gobierno había autorizado un incremento del 1,7%, basado en el IPC de agosto. Posteriormente, en octubre, se aplicó una suba del 1,9%, vinculada a la inflación de septiembre. Ahora, el ajuste para noviembre quedó establecido en el 2,2%.

La Secretaría Nacional de Discapacidad fundamentó la medida en la necesidad de adecuar los valores del nomenclador, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 27.793 y con las propuestas del Directorio del Sistema de Prestaciones Básicas de Atención Integral a favor de las Personas con Discapacidad.

El cambio resulta relevante para los prestadores del sector, que dependen de esos aranceles para financiar sus actividades. También tiene impacto sobre la continuidad y disponibilidad de servicios para las personas con discapacidad y sus familias.

La resolución aclara que el aumento se aplica sin diferencia por tipo de prestación, por lo que la misma variación porcentual se traslada a las distintas categorías del nomenclador, aunque cada una mantiene su arancel específico.

Qué cambia para las personas con discapacidad y sus familias

La actualización tiene un efecto directo sobre los valores reconocidos a las instituciones y profesionales que prestan servicios dentro del sistema. Sin embargo, no implica un aumento del 2,2% en las pensiones no contributivas por discapacidad, ya que estas constituyen una prestación económica diferente y cuentan con su propio régimen de actualización.

Tampoco representa un pago adicional automático a las personas beneficiarias: lo que se modifica es el arancel de los servicios incluidos en el nomenclador.

La resolución fue publicada el 18 de noviembre, pero establece expresamente que los nuevos valores corresponden a las prestaciones del mes de noviembre.

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