Los activos argentinos operaron mayoritariamente en terreno negativo este jueves 19 de noviembre, en una jornada atravesada por la expectativa que generó el debut bursátil de Anthropic en Wall Street. Los bonos soberanos en dólares registraron bajas de hasta 4%, mientras que los ADRs argentinos retroceden hasta 9,2% en Nueva York, un comportamiento que llevó al riesgo país a subir hasta los 925 puntos básicos.

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En el mercado cambiario, el dólar mayorista volvió a avanzar y alcanzó los $1.565, mientras que el blue tocó los $1.635 y estableció un nuevo máximo nominal.

Bonos y acciones a la baja con un riesgo país al alza

Con todas las miradas puestas en la salida a la bolsa de Anthropic, los bonos y ADRs argentinos operaron con mayoría de bajas este jueves 19 de noviembre.

En ese contexto, los bonos en dólares cayeron hasta 3,9% de la mano del AL41D, llevando así al riesgo país a subir hasta los 925 puntos básicos. Por su parte, los ADRs argentinos que operan en Wall Street bajaron hasta 9,2% encabezadas por Banco Supervielle, seguida de BBVA (5,6%) y Galicia (5,5%).

Mientras tanto, en la bolsa porteña, el MSCI Merval cayó 1% hasta los 81.146 puntos. Medido en dólares retrocedió 3,8% a 46 puntos. Las acciones locales operaron en una misma sintonía negativa, con bajas de hasta 8,1% lideradas por Banco Supervielle.

Cotización del tipo de cambio

El dólar oficial minorista cerró a $1.535 para la compra y a $1.585 para la venta en el Banco Nación (BNA), alcanzando un nuevo récord nominal. En tanto, en el promedio de entidades financieras que reporta el Banco Central (BCRA), la divisa lo hace a $1.586,47 para la venta.

El dólar mayorista cerró $1.565. En paralelo, el dólar blue alcanzó los $1.640, y marcó otra vez un récord nominal. En el segmento financiero, el dólar MEP opera en los $1.631 mientras que el CCL sube hasta los $1.732. La diferencia entre esta última cotización y el mayorista se amplia a más del 10%.

Dólar y riesgo país | Crédito: Cedoc Perfil

Anthropic debutó en Wall Street

El principal acontecimiento de la jornada fue el estreno bursátil de Anthropic, que comenzó a cotizar en el Nasdaq bajo el símbolo ANT, después de fijar el precio de sus acciones en US$ 83, por encima del rango inicialmente previsto.

La compañía colocó 980 millones de acciones por aproximadamente US$ 81.300 millones, en una operación que la convierte en la mayor oferta pública inicial registrada hasta el momento. La valuación estimada de la empresa alcanza los US$ 1,5 billones, considerando la totalidad de sus acciones sobre una base plenamente diluida.

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La fuerte demanda por los títulos de Anthropic ofrece una señal positiva para el sector tecnológico, que atraviesa semanas de incertidumbre ante las dudas sobre la sostenibilidad de las inversiones en infraestructura de inteligencia artificial.

En este contexto, el debut de la empresa funcionará como una prueba para medir el apetito de los inversores por compañías con elevadas expectativas de crecimiento, pero también con importantes necesidades de financiamiento.

Anthropic | Crédito: AFP

Las bolsas del mundo

Los futuros de Wall Street anticipan un rebote este jueves 19 de noviembre, con avances de hasta 2%, mientras las principales bolsas europeas operan mayormente en terreno positivo. El optimismo está impulsado por las expectativas en torno al debut bursátil de Anthropic, la empresa creadora de Claude, que protagonizará la mayor oferta pública inicial de la historia.

En la previa de la apertura estadounidense, los futuros del Nasdaq 100 avanzan 2,06%, equivalentes a unos 560 puntos, mientras que los contratos del S&P 500 ganan 1,12% y los del Dow Jones suben 0,71%.

En Europa, los principales índices registran ganancias de hasta 0,6%, lideradas por el Euro Stoxx 50. La excepción es el FTSE 100 de Londres, que retrocede 0,30%.

El repunte se produce después de varias jornadas de volatilidad en Wall Street, donde las dudas sobre las elevadas valuaciones de las empresas tecnológicas y las perspectivas de las tasas de interés estadounidenses condicionaron el desempeño de los principales índices.

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