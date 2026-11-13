Los salarios perdieron contra la inflación en septiembre, según el INDEC

Los salarios aumentaron 1,3% en septiembre y se ubicaron por debajo de la inflación del 1,9% en ese mes, de acuerdo con lo informado por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC).

El Índice de salarios marcó 34,7% en la comparación con el mismo mes de 2025 y 26,7% en el acumulado de los primeros nueve meses de este año. En ambos casos, superaron a la inflación de 23,6% y 33,4%, respectivamente.

Los salarios aumentaron 1,9% en el sector privado registrado y 1,8% en el público. Por el contrario, bajaron 0,8% en el sector no registrado o “en negro”.

En los dos primeros casos, el aumento interanual fue de 31,2%, mientras que en informal alcanzó el 45,8%.

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