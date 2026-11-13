EconomíaIngresos

Los salarios perdieron contra la inflación en septiembre, según el INDEC

De acuerdo con el Índice de salarios del organismo estadístico, los salarios "en negro" cayeron en la comparación mensual y lastraron a los registrados privados y públicos.

Los salarios perdieron contra la inflación en septiembre, según el INDEC
A pesar de la caída mensual, los salarios se mantienen por encima de la inflación acumulada entre enero y septiembre.
Hoy 16:25

Los salarios aumentaron 1,3% en septiembre y se ubicaron por debajo de la inflación del 1,9% en ese mes, de acuerdo con lo informado por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC).

El Índice de salarios marcó 34,7% en la comparación con el mismo mes de 2025 y 26,7% en el acumulado de los primeros nueve meses de este año. En ambos casos, superaron a la inflación de 23,6% y 33,4%, respectivamente.

Los salarios aumentaron 1,9% en el sector privado registrado y 1,8% en el público. Por el contrario, bajaron 0,8% en el sector no registrado o “en negro”.

En los dos primeros casos, el aumento interanual fue de 31,2%, mientras que en informal alcanzó el 45,8%.

En desarrollo...

Temas
También en Perfil
El sentido homenaje de Marta Fort a Marisa, su niñera: "es como mi mamá"
Caras
El sentido homenaje de Marta Fort a Marisa, su niñera: "es como mi mamá"
Lavando: tecnología y autoservicio para transformar la experiencia de lavar la ropa
Noticias
Lavando: tecnología y autoservicio para transformar la experiencia de lavar la ropa
Qué conviene más para la ciudad: una motoneta o una moto
Parabrisas
Qué conviene más para la ciudad: una motoneta o una moto
16:16 significado de la hora que sugiere tomar decisiones contundentes laborales y emocionales
Marie Claire
16:16 significado de la hora que sugiere tomar decisiones contundentes laborales y emocionales