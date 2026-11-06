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Chaco: confirmaron las fechas de pago de becas y programas provinciales para noviembre

El Gobierno dio a conocer el cronograma de acreditaciones para distintos programas y becas. Los próximos depósitos se realizarán el viernes 13 y el lunes 16 de noviembre, a través del Nuevo Banco del Chaco.

Chaco: confirmaron las fechas de pago de becas y programas provinciales para noviembre
Cajero NBCh
Hoy 13:14

El Gobierno de Chaco, a través del Ministerio de Hacienda y Finanzas, confirmó las fechas de pago correspondientes a noviembre para beneficiarios de becas y programas provinciales. El calendario comenzó a ejecutarse el jueves 5, con la acreditación de los fondos destinados al programa Expertos, y continuará durante las próximas dos semanas.

Según informó la cartera económica provincial, los próximos desembolsos están previstos para el viernes 13 y el lunes 16 de noviembre, de acuerdo con el programa al que pertenezca cada beneficiario. Los montos serán depositados directamente en las cuentas del Nuevo Banco del Chaco (NBCH).

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Cuándo se cobran las becas y los programas provinciales en Chaco

El cronograma difundido por el Ministerio de Hacienda y Finanzas establece las siguientes fechas:

Viernes 13 de noviembre:

- Becas Más Salud, dependientes del Ministerio de Salud.

- Becas Más Gobierno, correspondientes al Ministerio de Gobierno.

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Lunes 16 de noviembre:

- Programa Más Desarrollo.

- Programa de Reconversión Laboral Canillitas, del Ministerio de Desarrollo Humano.

- Servicio de Mantenimiento de Establecimientos Educativos, del Ministerio de Educación.

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Desde el Ejecutivo provincial señalaron que la distribución de los pagos en diferentes jornadas tiene como objetivo organizar las acreditaciones y evitar concentraciones de beneficiarios en los puntos de atención bancaria.

Asimismo, aclararon que no será necesario realizar trámites adicionales para acceder a los fondos, ya que el dinero estará disponible en las cuentas de los titulares y podrá utilizarse mediante los distintos canales electrónicos habilitados por el Nuevo Banco del Chaco.

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