Chaco: confirmaron las fechas de pago de becas y programas provinciales para noviembre

El Gobierno de Chaco, a través del Ministerio de Hacienda y Finanzas, confirmó las fechas de pago correspondientes a noviembre para beneficiarios de becas y programas provinciales. El calendario comenzó a ejecutarse el jueves 5, con la acreditación de los fondos destinados al programa Expertos, y continuará durante las próximas dos semanas.

Según informó la cartera económica provincial, los próximos desembolsos están previstos para el viernes 13 y el lunes 16 de noviembre, de acuerdo con el programa al que pertenezca cada beneficiario. Los montos serán depositados directamente en las cuentas del Nuevo Banco del Chaco (NBCH).

Renunció la presidenta del Consejo General de Educación en medio de la reestructuración por el caso Nancy Godoy



Cuándo se cobran las becas y los programas provinciales en Chaco

El cronograma difundido por el Ministerio de Hacienda y Finanzas establece las siguientes fechas:

Viernes 13 de noviembre:

- Becas Más Salud, dependientes del Ministerio de Salud.

- Becas Más Gobierno, correspondientes al Ministerio de Gobierno.

La pavimentación de una ruta clave en Corrientes alcanzó el 70% de avance



Lunes 16 de noviembre:

- Programa Más Desarrollo.

- Programa de Reconversión Laboral Canillitas, del Ministerio de Desarrollo Humano.

- Servicio de Mantenimiento de Establecimientos Educativos, del Ministerio de Educación.

Chaco, segunda en mora empresarial: la oposición reclamó una emergencia para las pymes





Desde el Ejecutivo provincial señalaron que la distribución de los pagos en diferentes jornadas tiene como objetivo organizar las acreditaciones y evitar concentraciones de beneficiarios en los puntos de atención bancaria.

Asimismo, aclararon que no será necesario realizar trámites adicionales para acceder a los fondos, ya que el dinero estará disponible en las cuentas de los titulares y podrá utilizarse mediante los distintos canales electrónicos habilitados por el Nuevo Banco del Chaco.