Rescataron a dos mujeres en Resistencia y detuvieron a un hombre por presunta explotación sexual

La Policía rescató a dos mujeres mayores de edad y detuvo a un hombre durante un allanamiento en Resistencia. El operativo se realizó en un departamento de la calle Necochea, en el barrio Complejos Malvinas Argentinas, como parte de una investigación federal por presunta explotación sexual.

Las dos mujeres fueron halladas dentro del inmueble. Tras el rescate, quedaron bajo resguardo del Punto Focal Provincial de Asistencia a Víctimas de Explotación y Trata de Personas, que participó en el procedimiento.

Alerta en Chaco: el río Paraná podría alcanzar los 8 metros y provocar nuevas evacuaciones



La jueza Zunilda Niremperger, titular del Juzgado Federal de Garantías N.º 1 de Resistencia, ordenó el allanamiento. En la causa interviene el fiscal federal Patricio Nicolás Sabadini. El parte policial señala que el procedimiento concluyó a las 18.15.

Qué secuestró la Policía en el departamento

Al registrar el inmueble, los agentes secuestraron dos celulares, una notebook y tres tarjetas SIM, además de documentación. El informe también consigna que se incautaron otros elementos que los investigadores vinculan con la hipótesis de explotación sexual.

Caso Cebra Phone: el empresario acusado de lavado de dinero declaró ante la Justicia y explicó su patrimonio





El expediente está registrado como caso Coirón N.º 97579/2026, a partir de una denuncia elevada por la Policía Federal. El parte encuadra la detención en una presunta infracción a la Ley 26.842 sobre trata de personas.

El Departamento de Lucha contra la Trata de Personas coordinó el operativo. También intervinieron la delegación Corrientes de la Dirección Nacional de Migraciones, el Departamento Cibercrimen y el Cuerpo de Operaciones Especiales.