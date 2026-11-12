Tras la sesión fallida, el oficialismo cuestionó los proyectos opositores: "Son infinanciables"

Tras la fallida sesión de la Cámara de Diputados del Chaco, en la que legisladores que acompañan al gobernador Leandro Zdero no garantizaran el quórum para debatir iniciativas vinculadas con los salarios docentes, las tarifas de servicios públicos y el endeudamiento familiar, el presidente del interbloque Chaco Puede, Iván Gyoker, salió a defender la posición de su espacio y cuestionó la viabilidad económica de los proyectos impulsados por el justicialismo.

El diputado sostuvo que la falta de acuerdos sobre el temario terminó frustrando la sesión ordinaria del miércoles. Según explicó, el oficialismo pretendía retomar iniciativas que habían quedado pendientes de la convocatoria anterior, mientras que la oposición exigía incorporar propuestas relacionadas con la situación económica y social de la provincia. Para Gyoker, esos proyectos requieren recursos que actualmente el Estado chaqueño no tendría disponibles.

El oficialismo no dio quórum y dejó sin debate la cláusula gatillo y el freno a las tarifas en Chaco

"Esta es una Legislatura con paridad, donde nadie tiene mayorías y donde uno no puede imponer un temario", afirmó el legislador en declaraciones a Radio Libertad, quien responsabilizó a la falta de consenso entre los bloques por el nuevo fracaso parlamentario. Sin embargo, la discusión también estuvo atravesada por la correlación de fuerzas dentro del recinto: la ausencia de la presidenta de la Legislatura, Carmen Delgado, y de otro diputado del espacio oficialista dejaba a los representantes del Gobierno en inferioridad numérica frente a la oposición.

El oficialismo cuestionó el costo de las propuestas opositoras

Gyoker calificó las iniciativas que pretendía incorporar el justicialismo como "infinanciables, imposibles de llevar adelante, no existen partidas para poder cumplirlo". De esa manera, el oficialismo respondió a los reclamos de tratamiento de proyectos que buscan recuperar el poder adquisitivo docente, aliviar el costo de los servicios públicos y brindar herramientas frente al creciente endeudamiento de los hogares.

Entre las propuestas que quedaron sin debate figura la restitución de la cláusula gatillo docente, mediante un proyecto que contempla una recomposición salarial del 21,2% y la actualización trimestral de los haberes de acuerdo con la inflación regional. También se encontraba pendiente una iniciativa para suspender durante 180 días los incrementos tarifarios de Secheep y Sameep, junto con mecanismos de protección para usuarios vulnerables y alternativas de financiación de deudas.

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El presidente del interbloque oficialista reconoció que existen dificultades económicas y desigualdades estructurales que requieren respuestas del Estado, pero insistió en que cualquier modificación del gasto público debe contemplar las limitaciones de las cuentas provinciales. "Tenemos que dar esas discusiones con responsabilidad. No podemos plantear todo en una misma sesión cuando sabemos que no existen las factibilidades presupuestarias para ninguna de esas cosas, menos para todas juntas", expresó.

En ese sentido, planteó que los recursos destinados al pago de salarios representan una proporción considerable del presupuesto provincial y advirtió que incrementar ese compromiso podría reducir la disponibilidad de fondos para infraestructura y servicios esenciales. También consideró necesario sostener inversiones en localidades del interior, especialmente en obras vinculadas con la conectividad y el abastecimiento de agua.

Una discusión que también expone las prioridades legislativas

Mientras la oposición reclamaba avanzar sobre iniciativas de impacto económico directo en los hogares chaqueños, el oficialismo proponía continuar con un temario que incluía un régimen de mecenazgo para organizaciones protectoras de animales, la creación de un registro de adoptantes y la denominación de Luis Landriscina para la futura ruta provincial 13.

Gyoker defendió esas propuestas al señalar que formaban parte de una agenda previamente consensuada. No obstante, la controversia dejó expuestas las diferencias sobre qué asuntos deben ocupar un lugar prioritario en las últimas semanas del período legislativo.

Desde el justicialismo, el diputado Luciano Moser había cuestionado la resistencia del oficialismo a incorporar las iniciativas económicas. "La realidad es que el oficialismo no quiere tratar los problemas que hoy tiene la gente", sostuvo en declaraciones previas al fracaso de la sesión.

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La discusión no llegó al recinto. Con una Cámara dividida en 16 legisladores por cada sector, la ausencia de dos representantes del espacio que acompaña a Zdero alteró el equilibrio parlamentario. La bancada oficialista no bajó a sesionar y la oposición tampoco consiguió reunir por sí sola los 17 diputados necesarios para alcanzar el quórum.

De esta manera, las objeciones presupuestarias expresadas por Gyoker quedaron en el terreno de la disputa política, sin que los proyectos llegaran a una discusión formal en el recinto. El episodio volvió a mostrar las dificultades para construir mayorías en una Legislatura donde ninguno de los sectores cuenta con los votos suficientes para imponer por sí mismo su agenda.

Presupuesto 2027: el próximo desafío del oficialismo

Con el calendario parlamentario próximo a finalizar, la atención comenzará a concentrarse en el Presupuesto provincial 2027, una de las principales herramientas que el Ejecutivo necesita aprobar antes del cierre del año.

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Gyoker adelantó que el oficialismo trabaja para alcanzar los acuerdos necesarios y manifestó su expectativa de que el proyecto pueda tratarse en la próxima sesión ordinaria, prevista para el 25 de noviembre. La última convocatoria del período está programada para el 9 de diciembre.

"Estamos trabajando en los acuerdos para poder tratarlo. Entendemos que podemos tener un consenso y esperamos que sea en la sesión que viene", aseguró. El legislador defendió la aprobación del presupuesto como una condición importante para planificar el pago de salarios, el funcionamiento del Estado y la continuidad de las obras públicas.