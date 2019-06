El día que Héctor Ricardo García recibió el Premio Perfil a la Trayectoria Periodística

En 2015, el empresario periodístico Héctor Ricardo García, que falleció este sábado a los 86 años, recibió de manos de Jorge Fontevecchia el Premio Perfil a la Trayectoria Periodística Nacional. No podía asistir al evento en evento de premiación en el Salón Dorado del Teatro Colón, por lo que el día anterior el cofundador de Editorial Perfil fue a las oficinas de García, al que siempre elogió como un verdadero maestro del periodismo. La entrega de ese premio quedó quedó registrada en un video que al día siguiente fue reproducido en el evento del Teatro Colon, y a García, que no era un hombre de emociones fáciles, se lo vio conmovido y al borde de las lágrimas.

"Vos sos de la época que había al frente de las empresas periodísticas un periodista. Eso ya no pasa y yo me siento un puente generacional”, le dijo Fontevecchia, indicando que era un honor para él "venir a tu casa, a Crónica. Aquí es precisamente donde me diste los primeros consejos, hace cuarenta años. Muchas gracias, querido Héctor”.

La añeja tarea de García en el periodismo argentino había sido el motivo de ese premio, y si bien se asocia de inmediato el nombre de García al diario Crónica y la señal Crónica TV, lo cierto es que su audacia empresarial desde los años '60 alcanzó múltiples ámbitos, desde los medios al espectáculo. Así editó los semanarios Ahora y Flash, fue titular de Radio Colonia, Teleonce (hoy Telefe), el diario marplatense El Atlántico, el canal 2 cuando todavía estaba en la ciudad de La Plata, el teatro Astros, donde produjo infinidad de obras durante décadas, siempre con su estilo popular, único e incofundible.

H.B.