Alberto Fernández en 'Corea del Centro': "Cristina no es Perón, Perón hubo uno solo"

"Una de las cosas que yo quisiera cambiar dentro de la coalición y dentro del peronismo, y que es una cosa que le cuesta entender a muchos, es que yo no creo en los personalismos, porque uno de los problemas de la política argentina han sido los personalismos...", les dijo el presidente Alberto Fernández a María O'Donnell y Ernesto Tenembaum, los conductores de Corea de Centro, el programa de NET TV, pero lo que llamó la atención luego de esa frase el Jefe de Estado se animó a afirmar de manera tajante que "Cristina no es Perón, Néstor no fue Perón, Perón hubo uno solo...".

"Cristina es una gran dirigente, pero no fue Perón, claramente, con todo el respeto que.... Yo quiero entrañablemente y me considero discípulo es Néstor Kirchner, pero no fue Perón, Perón hubo uno solo...", dijo Alberto Fernández en la entrevista, que se verá completa esta noche a las 20.30 en NET TV, en la edición dominical del programa de O'Donell y Tenembaum.

"Uno de los problemas de los peronistas, desde que murió Perón, es que le estamos buscando el reemplazo, pero no hay otro Perón, hay uno solo. Nace una vez al siglo y no va a ocurrir más", agregó Fernández sobre ese punto, considerando que "Perón era mucho más inteligente que nosotros y dijo que la organización vence al tiempo. Tenemos que organizar un proyecto político donde los personalismos no existan”.

Y Cuando Tenembaum replicó sobre el personalismo impuesto por Perón, el Presidente señaló que "Perón era Perón, personajes así nacen una vez en la historia".

La mención a Cristina que sigue en el diálogo, de parte de O'Donnell, llevó al Mandatario a un terreno más resbaladizo: "Cristina es una gran dirigente, pero no fue Perón, claramente, con todo el respeto que.... Si hay alguien que quiero entrañablemente y de quien me considero discípulo es Néstor Kirchner, pero no fue Perón...".

Otra parte central de la entrevista fue cuando Fernández admitió que "todos me dicen que haga el albertismo, pero no lo voy a hacer, no me voy a plantar ante nadie, yo voy a hacer lo que debo hacer de acuerdo con mis convicciones y voy a tratar de que esta fuerza política siga funcionando más allá de Cristina, de Alberto de Massa, que funcione...".

HB