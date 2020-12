Basterra: "Se generó una visión apocalíptica sobre la producción de cerdos"

Jorge Fontevecchia

Luego de la 125 se abrió una grieta entre los productores agropecuarios y el kirchnerismo, que se trasladó al Frente de Todos. El ministro que debe hablar con la Mesa de Enlace y escuchar sus demandas en cuanto a retenciones, propiedad privada e impuestos, viene de una provincia, Formosa, en la que el peronismo gana con el 70%. De look urbano, vegetariano salvo por “los choricitos peronistas” de campaña electoral, explica una idea de ruralidad en la que conviven los agroquímicos con la ecología. Cree que el campo puede ser un buen dador de empleo y que la soja y China son una oportunidad.

—El lugar del Ministerio de Agricultura fue para un representante de Formosa, una provincia del Norte y no de la de la pampa húmeda. ¿Cómo se explica el resultado electoral tan abrumador en la provincia, en la que ganó el Frente de Todos con más del 70%, algo inusual no solo en la Argentina, sino en el mundo

—Se trasunta en la gestión del doctor Gildo Insfrán un entendimiento de las necesidades del pueblo formoseño. Formosa no fue privilegiada con el tratamiento de los medios. Se percibe una obstinación hacia la provincia, hacia los formoseños y su cultura. Pese a eso, la ciudadanía respaldó la gestión. —¿Cuántos años lleva Insfrán en el poder?

—Veinticinco. Soy oriundo del Chaco. Empecé a ir a trabajar hacia allí en 1991, 1992. Por cuestiones de trabajo, primero iba un día y medio, dos días. De repente, me encontré trabajando de lunes a viernes. Allá se habla de la pisada del indio. Me afinqué en un pueblo muy generoso, que atravesó un olvido de muchísimos años. Cuando empecé a ir a Formosa no se podía viajar desde la capital hasta Salta por una ruta pavimentada. A mitad de camino se terminaba el pavimento. Me tocó ir a trabajar a Laguna Yema, a 400 kilómetros de la capital, y los últimos cien eran de tierra. Uno sabía cuándo iba, pero no cuando volvía. No había línea de 500 kilovoltios, gasoducto. Había apenas 650 kilómetros de pavimento en ese momento. Era un sistema muy deficitario en términos de energía y de salud, de comunicaciones. En el año 95 me tocó participar del plan quinquenal para el desarrollo de Formosa.

Escuchá el reportaje completo en Radio Perfil.