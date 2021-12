Britney Spears cumple 40 años y lo festejará mascando chicle

El 2 de diciembre del 1891, en McComb, Mississippi, nació Britney Jean Spears, la princesa del pop que hoy cumple 40 años. La cantante estadounidense Britney Spears, que a los 21 años ya tuvo una estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood fue, durante los últimos años, más noticia por la conflictiva relación con su padre, James Parnell Spears, que por su trabajo musical. De todos modos, la hija del medio de esta familia de clase media siempre fue la consentida de su madre, Lynne Spears.



Fue su madre quien incentivó a Britney Spears para cumplir sus sueños. A los 8 años se presentó en un casting para el Show del Club de Mickey y, a pesar de no haber clasificado, el jurado vio en Britney Spears un talento y la hicieron entrar en el Off-Broadway Dance Center y la Professional Performing Arts School. Así, Britney Spears dejó Mississippi y empezó una nueva vida en Nueva York, para formarse artísticamente en pleno Time Square.

Tres años después volvió a presentarse en el Show del Club de Mickey Mouse y esta vez sí fue seleccionada en en el casting. Allí trabajo con Justin Timberlake y Christina Aguilera y se hizo conocida en su país.

Britney Spears tiene motivos para festejar

Profesional y perfeccionista al extremo.

Tras dos temporadas trabajando en Disney, regresó a Kentwood y se dedicó a la música. Todavía era adolescente cuando firmó como cantante solista con la discográfica Jive Records. En 1999 Britney Spears sacó al mercado su primer disco, Baby one more time con tan solo 17 años. Su single llegó puesto número 1 de la lista Billboard durante su primera semana en el mercado.

Dice que es tímida, pero explosiva, seguro.

El gran éxito de su primer disco respaldó a Britney para el lanzamiento de su segundo álbum, Oops... I did it again en el año 2000. Se vendieron 1,3 millones de copias en Estados Unidos el primer fin de semana y fue número uno en 20 países más.

La carrera musical de Britney Spears continuó avanzando a pasos agigantados. Intervino en galas tan importantes como el intermedio de la Superbowl o el mítico festival de Rock in Río, donde actuó ante 25.000 personas. En esta época presentó su tercer disco, Britney, una muestra de su evolución hacia la madurez musical con su primer single, I’m a Slave 4 U.

Britney Spears, adiós al padre

En 2021 sorprendió al mundo cuando le suplicó a la jueza Brenda Penny que le permitiera liberarse de la tutela de su padre, que había durado 13 años.

Aseguró estar traumatizada por su familia y exigió "que le devolvieran su vida" sin ser evaluada de nuevo.

Junto a su padre, quien manejó su carrera y, según la cantante, la esclavizó.

En treinta minutos de declaraciones, la cantante dio un testimonio escalofriante en el que detalló todos los abusos que había sufrido de su padre. Según sus dichos, él la obligaban a trabajar todos los días sin descanso, bajo la amenaza de no volver a ver a sus dos hijos o de terminar en una institución psiquiátrica. La justicia norteamericana le dio la razón a la cantante, quien había calificado esta tutela como “abusiva”.



En solidaridad con su ídolo, durante todo el proceso judicial, sus fans difundieron el hashtag #FreeBritney a través de las redes sociales. Esta iniciativa, más el estreno del documental elaborado por The New York Times, Framing Britney, potenciaron su popularidad a la par que se difundían los aspectos más ásperos de su carrera profesional y su pesadilla doméstica. Las redes sociales se llenaron de mensajes de apoyo para Britney y la justicia accedió a su pedido.

Es multimillonaria y vive con sus hijos y su tercer marido, Sam Asghari -13 años menor-, en Thousand Oaks, California.

Sam Asghari, su tercer marido, 13 años menor.

Además de música, Britney Spears escribió libros en colaboración con su madre, llegó a Hollywood (Crossroads, 2002), vende muñecas, perfumes y lencería, permite que sus fans vendan por miles de dólares los chicles que mascó -y escupió en la calle- e incluso creó una fundación para organizar campamentos de niños desfavorecidos.

Multipremiada, en el año 2002, ocupó el primer puesto en la lista de las cien personas más influyentes del mundo, elaborada por la revista Forbes y, sin embargo, de ahora en más, todo estará por comenzar. Mientras hace planes, le hará frente a los 40 con los clásicos chicles de sandía, sus preferidos, atención fans.