'Chiqui' Tapia juega al contragolpe: mandó foto con derechistas en la residencia de Donald Trump en Florida

Primero fue su ratificación en la elíte dirigencial de la FIFA, una mano de claro soporte de mano del poderoso Giani Infantino, luego su participación en el sorteo del Mundial, mandó algunas fotos con Scaloni y Walter Samuel (con el implícito mensaje a sus críticas que tiene el apoyo de los campeones dle mundo), y este domingo el inefable Claudio 'Chiqui' Tapia fue todavía más alto: subió a sus redes sociales un posteo participando de un homenaje al asesinado líder ultraderechista Charlie Kirck, nada más y nada menos que en Mar-a-Lago, la fastuosa residencia del presidente Donald Trump en Florida.

Si se tratara de una partida de ajedrez, duro jaque a sus críticos y denunciantes, que avanzan como pueden intentando relacionar fastuosas propiedades, automóviles y miles de millones evadidos con Tapia y su mano derecha, Pablo Toviggino, luego que la AFIP pusiera bajo la lupa los grises números de Sur Finanzas, una empresa que muchos sospechan creció de manera exponencial en pocos años actuando como "lavadora" de las fortunas movilizadas bajo cuerda por los lideres de AFA.

Mientras eso se debate y sigue su curso en el ambito judicial, y el presidente Javier Milei también apunta contra Tapia con duros mensajes, el excamionero de Barracas Central sacudió este domingo las redes sociales con un posteo que fue tan inesperado como impactante: apareció sentado en una reunión de ultraderechistas en la residencia de Donald Trump, presencia que agradeció "a una invitación de mi amigo Feliz Lasarte":

Queda ver si más tarde surgen más detalles de cómo terminó Tapia viajando desde el sorteo del Mundial a la residencia de Trump. En las tres fotos que subió a su cuenta de redes sociales se ve en una de las toma a dos mujeres de fondo, pero otra de las selfies que el hombre de Barracas Central subió a su cuenta, lo muestra parado junto a Lasarte, y de fondo se ve a un grupo mayor de asistentes, con vestimentas formales.

Ya llegó a Mar-aLago, queda ver cuál será la próxima selfie de Tapia desde USA.

