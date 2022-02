Claudio Lozano dijo que el acuerdo con el FMI es "validar la impunidad" pero negó su renuncia al Banco Nación

El anuncio del entendimiento entre el gobierno nacional y el Fondo Monetario Internacional (FMI), provocó divisiones dentro del bloque del Frente de Todos, y uno de los más críticos fue Claudio Lozano, director del Banco Nación, quien a pesar de considerar que este acuerdo es un "default diferido" que "valida la impunidad" aseguró que no renunciará a ninguno de sus cargos, pero que fomentará un debate interno para alcanzar un acuerdo diferente.

Previamente, el economista y dirigente de "Unidad Popular" del FDT, había comunicado en redes sociales su postura de desacuerdo contra el entendimiento con el organismo internacional, y había apuntado a que esto significaba solamente "validar la impunidad" y "condicionar la política económica" llevándola a un default diferido y no a una solución al endeudamiento.

Tras esos dichos y las especulaciones de su posible salida de sus cargos, ahora Lozano dio a conocer a Clarín que no piensa renunciar al Banco Nación y tampoco sacar a su fuerza política del FDT. Sin embargo, afirmó que fomentará un debate interno en el bloque para intentar torcer el rumbo de las negociaciones con el FMI, para alcanzar un acuerdo distinto.

Lozano argumentó que "pensaría en renunciar al Nación si estuviera en desacuerdo con la política que esa institución está llevando adelante y la verdad es que estoy muy conforme con la tarea que venimos desplegando en estos últimos dos años bajo la presidencia de Eduardo Heker. Más allá de esto, fijar una posición diferente en el marco de una coalición o un Frente que está integrado por distintos Partidos es una cuestión elemental de democracia interna".

"Nadie está pensando en irse de la alianza. Si en profundizar discusiones que hoy o mañana nos permitan encarar soluciones definitivas al endeudamiento. Aquí solo hay un diferimiento del default. La solución a la deuda para poder encarar una estrategia de desarrollo vamos a tener que seguir dándola", agregó al respecto.

Consultado por la aparente "contradicción" entre la postura de esa facción del gobierno que no está de acuerdo con los lineamientos políticos y económicos que se llevan adelante, el economista respondió: "Estoy dando un debate adentro de la única coalición que se ha conformado y que tiene por objeto ponerle un Nunca más al retorno neoliberal. Soy parte de ella como presidente de una fuerza política y con relación también con importantes sectores políticos que dentro del FDT no comulgan con estas definiciones".

Por otro lado, Lozano sostuvo que cuatro organismos del Estado- el BCRA, la Oficina Anticorrupción, la Sindicatura General de la Nación y la Procuración del Tesoro- habían demostrado ilícitos "de todo tipo en el Crédito tomado por Macri" y que esto "permite declarar la nulidad de este crédito para nuestra legislación y llevar la discusión con el FMI a los Foros Políticos y Judiciales internacionales para desnudar todas las irregularidades y obligar a que la corresponsabilidad del Fondo en la crisis se exprese de manera concreta en los términos del acuerdo".

"No puede ser que hayan prestado lo que no podían prestar y que en lugar de habilitar una quita de capital pretendan cogobernar", completó.

Qué sostuvo en su carta pública Claudio Lozano

En su carta abierta titulada Un acuerdo que garantiza la impunidad, Lozano fundamentó su posición contra el acuerdo con el FMI, asegurando que esto incluye la cesión de la soberanía por parte del FDT.

"Lamentablemente, la decisión tomada por el gobierno nacional y que exige la ratificación del Parlamento Argentino, implica legitimar el crédito tomado por el macrismo pese al hecho objetivo de que el mismo ha violado todos los procedimientos administrativos, jurídicos y constitucionales existentes para endeudar al Estado", había señalado en el inicio de su texto.

Y continuó: "A la vez el gobierno nacional ha desistido de denunciar ante los Foros Políticos y judiciales a nivel mundial las múltiples irregularidades en que incurrió el FMI. En suma, con todos los argumentos a favor el Gobierno desistió de promover la nulidad del crédito Macri- FMI, tanto a nivel local como internacional. Jamás produce buenos resultados validar la impunidad".

"El tema no es menor, ya que, define si los vencimientos que Argentina no pagará ahora se concentrarán en el 2026 o en el 2028. Decimos que no es menor porque una u otra opción limitan las posibilidades de esperar un shock de confianza a partir del acuerdo. En realidad lo que resulta es que la negociación termina siendo apenas un default diferido y no una solución al endeudamiento. En pocos años más, Argentina deberá volver a reestructurar su deuda. Hemos logrado un default diferido y no una solución al endeudamiento", había añadido el economista.

