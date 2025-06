Luego de largas semanas de lucha, parecería haber un horizonte en el conflicto entre los trabajadores del Garrahan y el Gobierno, al que reclaman una mejora en sus condiciones salariales y de financiamiento. Y es que, tras la intimación por parte de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) para que la Secretaría de Trabajo fijara una fecha de audiencia en la que pudiera resolverse la problemática, finalmente se convocó a los sindicatos que representan a los trabajadores del Hospital a una reunión el jueves 5 a las 13.30 horas

Rodolfo Aguiar, titular de ATE, conversó con PERFIL y señaló: “El gobierno convocó a una conciliación hace algunos días. Nosotros salimos a denunciar que esa conciliación obligatoria estaba floja de papeles. No fijaba ninguna fecha de audiencia. Es un instrumento para juntar a las partes y obligarlas a que se sienten en una mesa a dialogar, pero para eso es necesario un plazo de 15 días, lo cual no ocurrió. El gobierno no la utilizó para solucionar, sino para evitar el paro”.

Carta documento de ATE a la Secretaría de Trabajo

Aguiar compartió a este medio, en exclusiva, la carta documento enviada a la Secretaría de Trabajo en la que se intimó a fijar una audiencia para que las partes pudieran sentarse a dialogar. En ella, sostienen: "Esta parte, al momento de su notificación, solicitó expresamente a la Dirección Nacional de Relaciones y Regulaciones de Trabajo a su Cargo (...) que fije audiencia a tales efectos. No obstante, tanto la omisión de designar audiencia como el silencio mantenido por esa Secretaría, da cuenta que su intervención en el presente conflicto se ciñe únicamente a la utilización de su poder de policía al mero efecto de levantar las medidas de fuerza, sin ninguna intención de gestionar el presente conflicto”.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

También explicó: “Fue instantáneo: en cuanto mandamos la intimación, salió la audiencia por parte de la Secretaría de Trabajo”. De todos modos, indicó que por el momento, no existió ninguna comunicación informal con funcionarios “más que con algunos de rango intermedio”.

El comunicado de ATE

En cuanto al comunicado publicado en su cuenta de X, el titular de ATE señaló: “Frente al intento del Gobierno de dividir y estigmatizar a los trabajadores, sumado a la fuerte campaña de desprestigio con información falsa, cuentas de redes sociales truchas y chats irreales, el conflicto siguió creciendo y no pudieron dilatar más la convocatoria. La audiencia será este jueves a las 13:30. Si no tenemos una respuesta positiva, vamos a determinar una medida nacional en Salud. A nadie se le escapa que el ajuste recrudece aún más en las provincias. Con este Gobierno, el sistema sanitario público está en peligro y no vamos a parar de luchar para defenderlo".

Se extiende el conflicto médico: ahora se suman los residentes del Hospital Posadas

Diputados avanza con la declaración de emergencia del Hospital Garrahan

La Comisión de Acción Social y Salud Pública de Diputados, presidida por Pablo Yedlin (Unión por la Patria), dictaminó este martes a favor de declarar la emergencia sanitaria por dos años en el Hospital Garrahan, en respuesta al conflicto generado por los reclamos salariales de los médicos residentes. Además, se aprobaron otros cuatro dictámenes relacionados con la situación del centro pediátrico.

Durante la reunión, estuvieron presentes trabajadores del Garrahan y ministros de Salud de varias provincias (entre ellas Buenos Aires, Córdoba, Neuquén, La Rioja, Formosa, Tierra del Fuego) y también de la Ciudad de Buenos Aires. Al cerrar el encuentro, Yedlin adelantó que este miércoles buscarán emplazar a las comisiones restantes para completar el tratamiento de los seis proyectos vinculados al hospital.

Con ese objetivo, los bloques de Unión por la Patria, la Coalición Cívica, Democracia para Siempre y Encuentro Federal solicitaron una sesión especial. Además de la emergencia en el Garrahan, el temario incluye el financiamiento universitario, un aumento para jubilados y la declaración de emergencia en discapacidad. Para habilitar la sesión, se requiere la presencia de al menos 129 diputados

TC / Gi