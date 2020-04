Rosenkrantz volvió a rechazar el pedido de Boudou para que la Corte analice su excarcelación

El recurso de queja que había presentado ante la Corte Suprema el ex vicepresidente Amado Boudou, reclamando su excarcelación. había sido desestimado la semana pasada por el titular del máximo Tribunal, Carlos Rosenkrantz, quien este miércoles 1° de abril volvió a pronunciarse de manera negativa, considerando que el reclamo de Boudou "no encuadra entre los presupuestos que llevarían a una habilitación de la feria judicial extraordinaria para tratar el planteo".



Los abogados Alejandro Rúa y Graciana Peñafort habían pedido que se tratara en la Corte la condena del ex vicepresidente -que cumple una pena de cinco años y diez meses de prisión en la causa Ciccone- para que pudiera cumplir con el aislamiento social preventivo y obligatorio fuera del penal de Ezezia.

“En orden a la pandemia de Covid-19, la emergencia sanitaria dispuesta por DNU 260/2020, la emergencia penitenciaria dispuesta por Resolución 184/2019 del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación y la reciente Acordada 4/20 de ese Tribunal, en tanto al tiempo de resolver se debe “atender a las circunstancias existentes al momento de su decisión”, habían señalado la defensa de Boudou en ese recurso, pero luego del rechazo inicial, este miércoles 1° de abril Rosenkrantz volvió a oponerse a ese tratamiento en feria, precisando que "si bien la acordada en la que se declaró la feria judicial extraordinaria establece tener principal consideración para los casos en los que esté en juego la libertad de las personas, de ningún modo exige que en esta instancia extraordinaria deba automáticamente habilitarse la feria en todos los planteos realizados por aquellos cuya libertad se encuentra restringida”.

“La habilitación de la feria depende de que se acredite la existencia de un gravamen irreparable”, destacó Rosenkrantz, y luego recordó que “la cuestión atinente a la restricción de la libertad del causante Amado Boudou se encuentra, con el resto de los miles de asuntos que integran la agenda del tribunal, actualmente sometido a consideración de los jueces de esta Corte”.

Para el titular del Máximo Tribunal, los defensores de Boudou “no han explicado en sentido alguno que razón justificaría que sus planteos deban ser considerados por esta corte inmediatamente, en lugar de una vez transcurridos los seis días hábiles restantes hasta la final si finalización del receso extraordinario”.

"No se podía esperar otra cosa de Rosenkrantz. Es la voz de Clarín. Le pega a Boudou por hacer desaparecer la jubilación privada", dijo este miércoles el ex ministro de la Corte Eugenio Zaffaroni, en una de las primera reacciones desde el kirchnerismo al nuevo fallo de Rosenkrantz. En declaraciones a Radio El Destape, agregó que en medio de la pandemia por coronavirus, "los jueces son responsables de lo que ocurra con los sectores de riesgo en la cárceles".

