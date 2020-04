por Ernesto Ise

Después de 22 días de internación, a Marianne Faithfull le dieron el alta del hospital de Londres al que había ingresado con todos los síntomas de coronavirus. Igualmente, sigue el reposo y recuperación en su casa. Y fue su equipo quien lo informó hace unas horas por redes sociales: “Marianne les agradece a todos por los amables mensajes de preocupación que le significaron mucho a través de lo que es un momento tan difícil para tantos. También está muy agradecida con todo el personal del NHS (Servicio Nacional de Salud) que la atendió en el hospital y el que, sin duda, le salvó la vida.”Según detalló Francois Ravard, su manager, Marianne Faithfull recibió tratamiento por el coronavirus el 4 de abril, casualmente el día previo a que en Inglaterra, Boris Johnson fuera diagnosticado positivo de Covid 19. Ya entonces la cantante había respondido bien al tratamiento y estable pero dado que es persona de riesgo por tener 73 años, se la hospitalizó.

Penny Arcade, una de las amigas de la cantante, fue quien informó a los medios de la internación. Y británica al fin, ironizó al respecto. “Ella se sobrepondrá a esto y ya ha sobrevivido a muchas cosas en su vida -incluso a ser Marianne Faithfull-, así que imaginen que ser vencida por un virus sería una tragedia para ella”, dijo Arcadle. “Yo había hablado con ella días antes de que la internaran y le estaba esquivando al covid19, pero al parecer alguien de su entorno -que no sabía lo tenía- la contagió”, explicó.

Sobrevivir es un verbo que se aplica perfecto a Marianne Faithfull. Aun cuando este año se cumple medio siglo -sí, cincuenta años- que ella terminó su relación cuatro años con Mick Jagger, Marianne Faithfull sigue siendo “la mítica musa de los Stones”. Jagger y Faithfull fueron una pareja mítica de 1966 a 1970, y su corazón no fue exclusividad de Mick: también salió con Keith Richards. Y uno de los clásicos históricos de Rolling Stones, "As teas go" by, se lo escribieron para ella los dos, Jagger y Richards. Marianne Faithfull lo estrenó en 1964 -y fue un éxito-, y lo canta en cada recital que aún hace, y los Stones hicieron su propia versión en 1965. Y también "Sister morphine" es otro de los clásicos que llevan la firma de Jagger, Richards y la propia Marianne Faithfull. La historia los separó, ella tuvo un derrotero complicado pero finalmente se convirtió en una cantante de culto -en Argentina, en 2011, llenó el Coliseo en su última gira como solista-, y también hizo carrera como actriz.