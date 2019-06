El abogado de Moyano cruzó a Jorge Lanata por una nota: "Es prensa basura"

por Florencia de Sousa

Jorge Lanata mostró este domingo 2 de junio, en su programa Periodismo Para Todos (PPT), un video en el que se veía a Paola Moyano, hija del líder de Camioneros Hugo Moyano, en un lujoso yate en Miami en la fecha en la que en Argentina se realizó el paro nacional: el 29 de mayo. La estadía diaria de la ostentosa embarcación ronda los 20 mil dólares diarios y, dado que el gremialista aseguró que el acatamiento de la medida de fuerza mostró "la necesidad del trabajador de expresar el mal momento que está viviendo", es que se cuestionó la presencia de la mujer allí. Ante esto, Daniel Llermanos, el abogado del sindicalista arremetió contra el periodista y aseguró a PERFIL: "Se trata de prensa canalla".

En la filmación se observa a la hija de Moyano mientras soma sol acompañada por sus hijos en el Grand Beach de Bal Harbor en Miami, en Estados Unidos. "Mientras la CGT y Moyano hacían el quinto paro contra (Mauricio) Macri, Paola Moyano, hija de Hugo y casada con presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) Claudio "El Chiqui" Tapia , paseaba junto a sus hijos en un lujoso yate alquilado en Miami", expresó Lanata mientras difundía las imágenes.

Según contó Lanata, el alquiler diario del yate alcanza los 20 mil dólares. FOTO: Gentileza www.boatbookings.com

"Ella lo alquiló. Cuesta 20 mil dólares por día más gastos alquilarlo, tiene capacidad para 10 personas en 5 habitaciones; incluida una suite principal, tres cabinas dobles y una simple y además tiene lugar para ocho tripulantes. El interior fue diseñado por Claudette Bonville, una diseñadora de yates de lujo, y tiene un sistema de estabilización ultra moderno, una velocidad crucero de 13 nudos", detalló.

El interior del yate donde vacacionó Paola Moyano. FOTO: Gentileza www.boatbookings.com

En ese contexto Daniel Llermanos, abogado de Hugo Moyano, cruzó al periodista por la divulgación del video y opinó en diálogo con PERFIL acerca de la noticia, la cual calificó como"prensa canalla": "Esto se trata de una cosa malintencionada. Paola no es candidata a nada, es ajena al mundo político. Ella no es dirigente sindical, no tiene goyete una noticia de este tipo".

El yate Claire posee un jacuzzi en la cubierta. FOTO: Gentileza www.boatbookings.com

"Desconozco si Paola fue invitada o no, pero la noticia se trata de prensa canalla, amarilla; prensa basura. Me apena que en Argentina siga teniendo espacio este tipo de periodismo", remarcó el letrado en diálogo telefónico con este medio.

La embarcación tiene capacidad para 10 personas y ocho tripulantes. FOTO: Gentileza www.boatbookings.com

Según se detalla en la página de Internet que alquila esta embarcación el yate en cuestión se llama Claire y, además de todo lo enumerado por el conductor, posee aire acondicionado; WiFi; jacuzzi en la cubierta; gimnasio y estabilizadores en el ancla. También tiene un interior clásico con un amplio espacio, así como una electrónica de vanguardia en todo.

Una de las habitaciones del yate Claire. FOTO: Gentileza www.boatbookings.com

Además, puede alquilarse con actividades recreativas: equipos de buceo, de snorkel, de pesca, motos de agua, esquíes acuáticos, tabla de wakeboard, inflables para el agua y juegos de playa.

El interior de la embarcación fue diseñado por Claudette Bonville, una diseñadora de yates de lujo. FOTO: Gentileza www.boatbookings.com

Tras el paro del 29 de mayo, el cual fue convocado por la CGT y al que adhirieron más de 70 gremios, entre ellos el de Camioneros, Moyano precisó que la medida de fuerza fue "efectiva", y completó: “Hemos hablado con muchas provincias y el paro ha sido realmente muy efectivo, importante y con mucha adhesión. Una vez más queda demostrado el rechazo a las políticas de este gobierno que provocaron la pérdida del poder adquisitivo, la pérdida de fuentes de trabajo, una inflación alarmante y una alta desocupación”.

