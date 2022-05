Declaró el acusado de asesinar a Lola Chomnalez: "No maté a esa chiquilina. Nunca la vi, ni hablé"

El acusado de asesinar a la adolescente de 14 años Lola Chomnalez en 2014 en Uruguay habló por primera vez ante la justicia y afirmó que es inocente, "Nunca maté a nadie, ni a una mosca", afirmó Leonardo David Sena.

El juez Juan Giménez Vera difundió los fundamentos por los que procesó al hombre de 39 años, acusado de asesinar a la joven argentina a fines de 2014 en un médano de la playa Barra de Valizas

“Dijo haberse lesionado la mano izquierda, que a sus efectos es la inhábil dada su condición de diestro, no haciendo alusión a ningún tipo de acto violento que provocara que luego de 20 minutos y de cubrir la herida con dos curitas, esta, por algún tipo de mecanismo que no describió, quedara a la intemperie y se produjera un nuevo sangrado, justo en el momento en que toma contacto con el DNI y la toalla de Lola”, señaló el juez sobre la declaración que brindó el acusado.

Cómo llegaron al presunto homicida de Lola Chomnalez, siete años después del crimen

De esta manera, desestimó la explicación por considerarla que no es "lógica". “¿Es lógica la descripción que realiza sobre el depósito de su sangre en los objetos premencionados? No. No lo es. Y tal versión del suceso no puede más que calificarse como apartada de los límites de la verosimilitud”, aseguró el juez según consignó el portal uruguayo El Observador.

El juez consideró que el asesinato de Lola Chomnalez sucedió entre las 15.00 y 16.00 del 28 de diciembre de 2014 a casi 5 kilómetros de la casa en la que la joven se hospedaba con su madrina.

Lola Chomnalez fue asesinada el 28 de diciembre de 2014.

Leonardo David Sena declaró que caminó cerca de donde se hallaba la mochila de la joven argentina “3 o 4 días después” de la desaparición. “¿Es posible que alguien distinto del procesado le haya quitado la mochila a Lola el día 28/12/2014 y la haya abandonado tres o cuatro días después en el lugar que aquel la encuentra para luego enterrarla a más de 4 km de distancia?. Ni el propio procesado cree en la lógica de sus palabras”, señaló.

“Cuando bajé a la playa, caminé una cuadra y algo y noté a lo lejos que había algo. La gente iba y venía pero me senté al lado de la mochila. La abrí, cuando vi que no había nadie, vi el monedero, tomé el monedero, saqué la plata”, declaró el acusado según el medio uruguayo antes mencionado. Dijo también que trabajaba en un supermercado de la playa y que solía ir a ese lugar donde encontró las pertenencias a tomar mate.

Lola intentó escapar en la playa y murió asfixiada contra la arena

"Nunca he matado a nadie. Ni una mosca", dijo el acusado del crimen a Lola

A lo que el juez volvió a preguntarse en su escrito: “¿Por qué de la nada y a través de las dos curitas que cubrían su dedo índice de la mano izquierda, comenzó a fluir sangre?”.

"Nunca he matado a nadie. Ni una mosca. Quizás estuve mal todo este tiempo por no haber hablado. No maté a esa chiquilina. Nunca la vi, ni hablé", aseguró el acusado.

A 7 años del crimen de Lola.

Los antecedentes de Leonardo David Sena

El acusado de asesinar a Lola Chomnalez por la coincidencia de ADN de la sangre del sospechoso a la encontrada en la mochila de la joven, más precisamente en su DNI y en su toalla. tiene dos antecedentes penales. Uno de ellos por lesiones personales, mientras que el otro caso es por violación en el 2009, cuando estuvo preso.

Según el noticiero uruguayo Subrayado, los investigadores creen que Sena intentaba forzar a las personas de su círculo social para tener relaciones sexuales. Sin embargo, ninguno de estos casos fue denunciado penalmente.

Cómo fueron las últimas 72 horas de Lola Chomnalez

En ese marco, la mujer y sus cinco hijos que fueron encontrados junto al sospechoso al momento de su detención se encuentran en custodia con el fin de determinar si Sena abusó sexualmente de la mujer o de los cinco menores, que se quedaban bajo su cuidado cuando la mujer iba a trabajar.

ED