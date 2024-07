De "mejor que decir es hacer" a la "más maravillosa música": a 50 años de la muerte, 50 frases de Perón

Desde su irrupción como figura pública como parte del gobierno que asumió el poder en 1943, hasta pocos días antes de su muerte, Juan Domingo Perón, tres veces Presidente de la Argentina, dejó una lista de frases y conceptos que todavía se reproducen como máximas de la política.

1) "Mejor que decir es hacer, mejor que prometer es realizar" Perón pronunció esta frase por primera vez en agosto de 1943, en un discurso en la Bolsa de Comercio, cuando ocupaba la secretaría de Trabajo y Previsión. "Creo que las reivindicaciones, como las revoluciones, no se proclaman, se cumplen sencillamente. Y ese cumplimiento que nos llevó siempre a preferir los realizadores a los teorizantes, fue la consigna rígida a la que ajustamos nuestra acción estatal. He sido fiel a ella, porque entiendo que mejor que decir es hacer y mejor que prometer es realizar", fue la frase completa.

2) "Cada uno debe dar de sí lo que tenga. El que tenga brazos fuertes, sus músculos; el que tenga cultivada su inteligencia pondrá en movimiento su cerebro; y el que tenga caja de hierro repleta de dinero el contingente de su oro" (11 de agosto de 1944)

3) "Del trabajo a casa y de casa al trabajo" El 10 de octubre de 1945, en la despedida de la Secretaría de Trabajo y Previsión, el entonces coronel pidió calma a los asistentes: "Desde anoche, con motivo de mi alejamiento de la función pública ha corrido en algunos círculos la versión de que los obreros estaban agitados. Yo les pido que en esta lucha me escuchen. No se vence con violencia; se vence con inteligencia y organización. Por ello les pido también que conserven una calma absoluta y cumplir con lo que es nuestro lema de siempre, del trabajo a casa y de casa al trabajo".

4) "Que sepan hoy los indignos farsantes que este pueblo no engaña a quien lo ayuda" Fue una de las frases que dijo desde el balcón de la Casa Rosada durante su discurso del 17 de octubre de 1945.

5) "Quiero en esta oportunidad, como simple ciudadano, mezclarme en esta masa sudorosa, estrecharla profundamente con mi corazón, como lo podría hacer con mi madre" Uno de los fragmentos más emotivos de aquella noche fundacional del movimiento peronista.

6) "El peronismo se aprende, no se dice: se siente o no se siente. El peronismo es una cuestión del corazón más que de la cabeza" (20 agosto de 1948)

7) "Yo siento íntima satisfacción cuando veo que un obrero va bien vestido o asiste con su familia al teatro. Estoy entonces tan satisfecho como me sentiría yo en la misma situación del obrero. Eso es peronismo" (20 de agosto de 1948)

El "día uno" del peronismo en el poder: cómo fue el 4 de junio de 1946

8) "Se ha dicho que sin libertad no puede haber justicia social, y yo respondo que sin justicia social no puede haber libertad" (1 de mayo de 1949)

9) "Y a los que nos acusan de dictadores, he de decirles que la peor de todas las dictaduras es la de la fatua incapacidad de los gobernantes" (1 de mayo de 1949)

10) "Estoy de acuerdo, mañana es San Perón" (al responder al grito de la multitud) (1 de mayo de 1949)

11) "La única verdad es la realidad" El concepto es de Aristóteles y el general Perón lo hizo propio. Antes también fue evocado por el influyente filósofo prusiano Immanuel Kant.

12) "Si para terminar con los malos de adentro y con los malos de afuera, si para terminar con los deshonestos y con los malvados es menester que cargue ante la historia con el título de tirano, lo haré con mucho gusto" Dijo esa frase el 15 de abril de 1953, en el acto en la Plaza de Mayo donde hubo un atentado con bombas que mató a 6 personas y otras 90 quedaron heridas, varias mutiladas.

13) "Un presidente que aconseja, más que presidente es un amigo, y eso es, precisamente, lo que yo quiero ser de mi pueblo: un amigo".

14) "Esta es la hora para lanzar nuevamente al mundo la sagrada frase de la liberación, diciendo en todos los idiomas de tierra: 'Trabajadores del mundo, uníos!'" En el acto del 1 de mayo de 1953, Perón hizo suya la arenga perteneciente a Flora Tristán, posteriormente popularizada como uno de los gritos de movilización de El Manifiesto Comunista de Karl Marx y Friedrich Engels.

15) "¡Cuando uno de los nuestros caiga, caerán cinco de los de ellos!" La frase formó parte de un discurso que dio el 31 de agosto de 1955, poco después de los bombardeos a la Plaza de Mayo que ocasionaron más de 300 muertes y 15 días antes de su derrocamiento. El tramo completo fue: "La consigna para todo peronista, esté aislado o dentro de una organización ¡es contestar a una acción violenta con otra más violenta! ¡Y cuando uno de los nuestros caiga, caerán cinco de los de ellos! ". La frase se transformó en canción reversionada como "¡Cinco por uno, no va a quedar ninguno!"-

Varias de las frases famosas de Perón son conceptos aglutinados en las Veinte Verdades Peronistas, expuestas en un discurso pronunciado el 17 de octubre de 1950, en el quinto aniversario de la jornada que lo llevó al poder:

16) "La verdadera democracia es aquella donde el gobierno hace lo que el pueblo quiere y defiende un solo interés: el del pueblo"

17) "Para un peronista no puede haber nada mejor que otro peronista" (Una frase que en 1973 reformuló como "Para un argentino no puede haber nada mejor que otro argentino")-

18) "No existe para el peronismo más que una sola clase de hombres: los que trabajan"

19) "En la acción política, la escala de valores de todo peronista es la siguiente: primero la Patria, después el Movimiento y luego los hombres"

20) "En la nueva Argentina los únicos privilegiados son los niños."

21) "El peronismo anhela la unidad nacional y no la lucha. Desea héroes, pero no mártires"

22) "Queremos una Argentina socialmente justa, económicamente libre y políticamente soberana"

23) "Un gobierno sin doctrina es un cuerpo sin alma"

En su libro "Conducción Política", publicado en 1952, Perón dejó algunas de sus definiciones centrales sobre el ejercicio del poder:

24) "Cuando alguien dice: 'soy apolítico', es como si dijera: 'soy un cretino'. No digo lo mismo de un opositor que no comparte mis ideas. Pienso que está equivocado, pero nunca pienso que sea un cretino"

25) "Hay conductores que son buenos en el fondo pero que en su manera de ser son ásperos para tratar a la gente. ¡Qué tontos: son buenos en el fondo y no lo demuestran! Hay otros que son malos en el fondo y buenos en la forma. Pegan una puñalada con una sonrisa"

26) "La legión de la derecha, tira para la derecha, y la legión de la izquierda, tira para la izquierda. Lo sabio está en no apartarse, en hacer una sonrisa y seguir"

27) "Los pescados y las instituciones se descomponen primero por la cabeza" (al hablar de las responsabilidades de los dirigentes de los partidos)

28) "El conductor político nunca manda; cuando mucho, aconseja; es lo más que se puede permitir"

29) "Los triunfos de Napoleón no se deben sólo a él. Cuando él no pudo, fue su gran ejército el que lo llevó. ¡Cuántas veces dijo que se llevado por su ejército!"

Evita y Perón

De las entrevistas de la película "Perón: Actualización política y doctrinaria para la toma del poder", producida por Fernando "Pino" Solanas y Octavio Gettino en 1971, quedó una lista de conceptos que resumen el pensamiento del general en aquellos tiempos previos a la vuelta a la Argentina:

30) "Al amigo todo, al enemigo ni justicia"

31) "El hombre, en la comunidad que se realiza, puede realizar él como ente humano. Esa es la verdadera concepción justicialista"

32) "El que quiera dirigir con éxito tiene que exponerse; el que quiere éxitos mediocres, que no se exponga nunca; y si no quiere cometer ningún error, lo mejor es que nunca haga nada".

33) "El bruto siempre es peor que un malo, porque el malo suele tener remedio, peo el bruto no. He visto muchos malos que se han vuelto buenos, no he visto jamas a un bruto que se haya vuelto inteligente"

34) "Conducir no es mandar, conducir es persuadir, al hombre es mejor persuadirlo que mandarlo"

35) "Para conducir un pueblo la primera condición es que uno haya salido del pueblo, que sienta y piense como el pueblo".

36) “Los salarios suben por la escalera, mientras que los precios suben por el ascensor” Perón usaba esa frase a principios de los años '70, para ejemplificar la clásica puja entre sueldos e inflación.

37) "Soy un general pacifista, algo así como un león herbívoro" Autodefinición al retornar al país, el 20 de noviembre de 1972, para calmar las aguas en tiempos convulsionados.

38) "Cuando los pueblos agotan su paciencia, hacen tronar el escarmiento" La dijo en un discurso por radio y televisión, el 21 de junio de 1973, horas después de la masacre de Ezeiza.

Jauretche y Perón, ¿un solo corazón?

39) "Para hacer un guiso de liebre, lo primero que hay que tener es la liebre" Perón hablaba de la organización de trabajadores rurales y urbanos en su primer gobierno y usó esa frase como ejemplo, en un acto en la CGT el 13 de diciembre de 1973.

40) "Tenemos dos caminos: tiempo o sangre" La frase esá en la carta fechada el 24 de febrero de 1974, dirigida al comandante Fidel Castro y que acompañaba una misión del ministro de Economía José Ber Gelbard. Hablaba de los distintos tipos de revoluciones en de acuerdo a la historia de cada país.

Perón, en su última aparción pública

En su "Modelo argentino para el proyecto nacional", que presentó en mayo de 1974, dejó algunos conceptos anticipatorios sobre asuntos ambientales y tecnológicos:

41) "La lucha por la liberación es, en gran medida, lucha también por los recursos y la preservación ecológica, y en ella estamos empeñados"

42) "El ser humano no puede ser concebido aisladamente del medio ambiente que él mismo ha creado. Ya es una poderosa fuerza biológica, y si continúa destruyendo los recursos vitales que le brinda la Tierra sólo puede esperar catástrofes sociales para las próximas décadas"

43) "Entre otras maravillas, que pronto la ropa se cortará con rayos láser y que las amas de casa harán sus compras desde sus hogares por televisión y las pagarán mediante sistemas electrónicos"

44) "La erosión provocada por el cultivo irracional o por la supresión de la vegetación natural se ha convertido en un problema mundial, y se pretende reemplazar con productos químicos el ciclo biológico del suelo"

45) "El ser humano, cegado por el espejismo de la tecnología, ha olvidado las verdades que están en la base de su existencia. Y así, mientras llega a la Luna gracias a la cibernética, la nueva metalurgia, combustibles poderosos, la electrónica y una serie de conocimientos fabulosos, mata el oxígeno que respira, el agua que bebe y el suelo que le da de comer"

46) "A la irracionalidad del suicidio colectivo debemos responder con la racionalidad del deseo de supervivencia"

La tarde del 1 de mayo de 1974 fue la ruptura de Perón con Montoneros y otros sectores combativos, a los que llamó "estúpidos" e "imberbes". Los tramos completos fueron así:

47) "No me equivoqué ni en la apreciación de los días que venían ni en la calidad de la organización sindical, que se mantuvo a través de 20 años, pese a estos estúpidos que gritan"

48) "Decía que a través de estos 20 años, las organizaciones sindicales se han mantenido inconmovibles, y hoy resulta que algunos imberbes pretenden tener más méritos que los que lucharon durante 20 años”

La Patagonia rebelde, la película que el destino unió a Perón hasta su último día

49) "Al percibir el menor indicio que haga inútil ese sacrificio, no titubearé un instante en dejar este lugar a quienes lo puedan llenar con mejores probabilidades" Esa frase, en una cadena nacional, el 12 de junio por la mañana, hizo sonar las alarmas y disparó la movilización ante la que daría su último discurso, esa misma tarde.

50) "Llevo en mis oídos la más maravillosa música que, para mí, es la palabra del pueblo argentino" Quizá la más inspirada de su vida, fue la frase final del último discurso de Perón ante las multitudes, el 12 de junio de 1974, en la Plaza de Mayo. Moriría 19 días después.

LT