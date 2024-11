El Gobierno denunció que un "boliche clandestino" funcionaba en un espacio cedido a la Universidad Madres de Plaza de Mayo

Dos días después de que la Justicia Nacional en lo Civil, Comercial y Federal de San Martín suspendiera la intervención de la Universidad Nacional Madres de Plaza de Mayo y dictara una medida cautelar por seis meses para garantizar el normal desarrollo de las clases, el gobierno denunció que en un piso cedido con fines educativos de dicha institución funcionaba un "boliche clandestino".

Fue el el portavoz de la administración libertaria Manuel Adorni quien lo comunicó en su habitual conferencia de prensa en la Casa Rosada. Allí reveló que en las últimas horas "la Policía Federal (PFA) allanó un boliche clandestino en un piso cedido a la universidad madres de plaza de mayo.

“Sí, escucharon bien. El inmueble se había prestado en 2018 con fines educativos; sin embargo, en vez de lo que debe conformar un ámbito educativo, quienes administraban el lugar lo llenaron de parlantes, luces, telones, barras, botellas de bebidas alcohólicas y lo transformaron en un boliche. Hasta jugaban a los dardos”, dijo este jueves el vocero presidencial.

Previamente a la conferencia, Adorni, fiel a su estilo provocador, había dejado un mensaje enigmático en sus redes sociales, donde compartió la imagen del inmueble allanado sin dar ningún tipo de contexto y con un texto breve: "Ahora, en conferencia de prensa. Fin".

El vocero presidencial explicó que el Ministerio de Justicia de la Nación, conducido por Mariano Cúneo Libarona, presentó una denuncia contra la Universidad Nacional de Madres de Plaza de Mayo por utilizar el inmueble prestado por la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE) como un "boliche". "Esto representa una grave desviación de los fines para los cuales la AABE concedió el espacio y, por sobre todas las cosas, una falta de respeto a todos los pagadores de impuestos", expresó.



"A todos los que se divertían con la plata de todos los argentinos... Muchachos, se les terminó la fiesta", presumió el portavoz de Javier Milei.

Durante la conferencia de prensa, el funcionario libertario mostró una imagen tomada en el allanamiento por la PFA y comentó: "Esta es la brutalidad con la que manejaban el barcito que se habían armado. Hasta jugaban a los dardos".

Y agregó: "Esto no era todo, no se conformaban con el bolichito. En el tercer piso, que era donde se hacían las fiestas, también vivía una familia. Y en los dos primeros pisos funcionaban organizaciones de índole privadas".

En ese sentido precisó, Adorni precisó: "En los dos primeros pisos de un inmueble que está en Rivadavia al 2700 funcionaba una sede del partido Movimiento Integración Latinoamericana de Expresión Social (M.I.L.E.S.), vinculada a uno de los famosos piqueteros o ex piqueteros porque ya no cortan más las calles, donde se encontraron banners con la frase 'vamos a volver' junto a un imagen de la ex presidente condenada Cristina Kirchner".

“También estaba la Asociación Civil de Derechos Humanos Mujeres Unidas Migrantes y Refugiadas en Argentina (AMUMRA), la cual funcionaba durante unas agobiantes y estresantes tres horas diarias, de 15.30 a 18.30. Y además funcionaba la Asociación de Haitianos viviendo en la Argentina, que vaya a saber Dios qué función desempeñaba”, señaló el funcionario público que cobra casi 3 millones de pesos.

Una universidad bajo ataque

Este martes, la Justicia Nacional en lo Civil, Comercial y Federal de San Martín decidió suspender la intervención de la UNMa y otorgar una medida cautelar por seis meses para garantizar el normal desarrollo de las clases.

La jueza Martina Isabel Forns, a cargo de la resolución, dispuso además que se envíen los fondos adeudados a la UNMa, se reconozca su Consejo Superior y demás órganos universitarios, y se cese toda acción policial contra la institución. La medida fue solicitada por las Madres de Plaza de Mayo junto con trabajadores y estudiantes de la universidad.

Según un comunicado difundido por la institución, esta resolución representa el “pleno reconocimiento a la autonomía universitaria alcanzada por nuestra Universidad”, destacando que en marzo pasado se había designado como rectora a Cristina Caamaño, decisión que luego fue desconocida por el gobierno de Javier Milei, que impuso un interventor. "Exigimos el inmediato cumplimiento de la cautelar, así como el cese de la intromisión del gobierno nacional", señala el texto.

El comunicado también refuerza el compromiso de la comunidad universitaria con la defensa de su autonomía: "Plena autonomía como garantiza la Ley de Educación Superior, respeto a la institucionalidad construida, y debido financiamiento, son banderas irrenunciables que las Madres levantaremos más alto que nunca el próximo 6 de abril, cuando nuestro proyecto educativo cumpla sus primeros 25 años de lucha. ¡Ni un paso atrás!".

La resolución fue recibida con alivio y emoción por parte de la comunidad educativa de la UNMa, que desde la llegada de Javier Milei al poder ha enfrentado múltiples embates. Entre ellos, un severo ahogo presupuestario, la intervención ordenada en julio por el Ministerio de Capital Humano, que designó como interventor a Eduardo Maurizzio, y el bloqueo policial de su sede el pasado 2 de septiembre.

Además, el 1° de noviembre, la universidad sufrió un violento ataque perpetrado por personas no identificadas que ingresaron al edificio, destruyeron muebles y equipos informáticos, y sustrajeron documentación digital y en papel. Poco después, la institución denunció el ingreso de docentes no reconocidos, enviados por el diputado de La Libertad Avanza, Bertie Benegas Lynch.

