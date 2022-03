Denunciaron los primeros casos de pederastía en el Metaverso

Denunciaron los primeros casos de pederastía en el mundo de realidad virtual. El hallazgo surgió por una investigación periodística y alertan que "no se ha tenido nada en cuenta la seguridad" en el metaverso.

La periodista Jess Sherwood, de la BBC, se creó un perfil falso en el videojuego VRChat para hacerse pasar por una niña de trece años en el metaverso. Este medio de comunicación aclaró que la aplicación está al alcance de cualquier usuario.

Sherwood pudo acceder a las salas donde los avatares simulaban sexo y numerosos hombres adultos se le acercaban. "Definitivamente, VRChat parecía más un patio de recreo para adultos que para niños", denunció la periodista.



La periodista indicó que “los niños se mezclan libremente con los adultos”, añadiendo que los “avatares pueden desnudarse, hacer cosas indescriptibles y jugar a roles eróticos”. Sherwood contó que los hombres adultos le preguntaban por qué no estaba en la escuela, invitándola a participar en actos sexuales de la realidad virtual. Ante esta situación, las opciones eran quedarse y mirar, pasar a otra habitación o unirse.

Qué es el metaverso, el nuevo horizonte de Mark Zuckerberg

Según señala BBC, “Meta dice que tiene herramientas que permiten a los jugadores bloquear a otros usuarios”, además, “está buscando hacer mejoras de seguridad a medida que aprende cómo interactúan las personas en estos espacios”.

BBC le preguntó a Andy Burrows (director de Políticas de Seguridad Infantil Online de la National Society for the Prevention of Cruelty to Children) qué opinaba sobre la situación: “Se trata de niños expuestos a experiencias totalmente inapropiadas, increíblemente dañinas. Las empresas han aprendido poco de lo que ocurre en las redes sociales. Este es un producto peligroso por su diseño y por su supervisión negligente. Estamos viendo una realidad virtual donde no se ha tenido nada en cuenta la seguridad”.

Una mujer contó la pesadilla de "acoso y abuso sexual virtual" que vivió en metaverso

Por otro lado, VRChat afirmó a BBC que está “trabajando duro para convertirse en un lugar seguro y acogedor para todos. El comportamiento depredador y tóxico no tiene cabida en la plataforma”.