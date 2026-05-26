Después de la encíclica papal, ¿quién piensa el futuro en la Argentina?

La publicación de la encíclica Magnifica Humanitas del Papa León XIV no pasó desapercibida. No tanto por su contenido —profundo y consistente— sino por el momento en el que aparece. En un mundo atravesado por la aceleración tecnológica, donde la inteligencia artificial comienza a redefinir el trabajo, la educación, la producción e incluso la vida cotidiana, el texto vuelve a poner una pregunta en el centro del debate: ¿qué lugar ocupa la persona humana en este proceso?

La pregunta no es nueva. Lo que sí es nuevo es su urgencia. Durante décadas, el progreso tecnológico fue percibido como una evolución gradual. Hoy esa percepción quedó atrás. La inteligencia artificial no es una innovación más. Es una tecnología transversal, capaz de alterar simultáneamente múltiples dimensiones de la vida social.No se limita a automatizar tareas: empieza a intervenir en decisiones, diagnósticos, procesos productivos y dinámicas de organización social.

Y lo hace a una velocidad que las instituciones no logran acompañar. Nos encontramos ante el cambio de era más trascendente de toda la historia de la humanidad.

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Sería un error caer en una mirada defensiva o nostálgica. La tecnología no es, en sí misma, el problema. El problema es la ausencia de marcos de sentido compartidos para orientarla. Hoy las decisiones más relevantes sobre el uso de la inteligencia artificial se toman en ámbitos muy concentrados: grandes empresas tecnológicas, centros de poder económico o núcleos altamente especializados. Mientras tanto, amplios sectores de la sociedad quedan por fuera de esa conversación.

Y ahí aparece una tensión central: una tecnología con impacto global, pero con decisiones cada vez más concentradas. En ese escenario global, la Argentina enfrenta un desafío adicional: su propia fragmentación.

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La dificultad para construir acuerdos de mediano y largo plazo, la desconfianza entre sectores y la lógica de confrontación permanente limitan la capacidad de pensar estratégicamente el futuro.Sin embargo, esa misma realidad abre una posibilidad. Porque cuando nada está completamente consolidado, también existe margen para construir.

Si algo empieza a volverse evidente es que los problemas que tenemos por delante no pueden resolverse desde un solo lugar. Ni el Estado por sí solo. Ni el mercado por sí solo. Ni el mundo académico en soledad. Lo que empieza a hacerse necesario es la construcción de espacios de encuentro distintos: abiertos, plurales, multisectoriales y con capacidad de síntesis.

Espacios donde el trabajo, la producción, la tecnología, la academia y la dimensión ética puedan dialogar en serio. No para imponer visiones, sino para construir puntos de coincidencia en medio de la diversidad. Argentina tiene una larga tradición de debate. Lo que le cuesta, muchas veces, es dar el paso siguiente: construir.

En el contexto actual, ese paso es imprescindible. Porque lo que está en juego no es solo la incorporación de nuevas tecnologías, sino la forma en que esas tecnologías van a impactar en la estructura social, en el empleo, en la educación y en la calidad de vida.Sin espacios de articulación, lo más probable es que esos procesos se den de manera desordenada, desigual y con baja capacidad de regulación.

La encíclica vuelve a poner en palabras una idea potente: la necesidad de un humanismo que dialogue con la tecnología. Pero ese humanismo no puede quedar en el plano declarativo. Necesita instituciones, procesos y ámbitos concretos donde pueda expresarse.Tal vez, lo más interesante de este momento no sea la respuesta, sino la pregunta que empieza a instalarse.

¿Quién piensa el futuro? ¿Quién lo organiza? ¿Quién construye los acuerdos que van a orientar el desarrollo tecnológico?

Si la respuesta es “nadie”, el futuro se va a ordenar solo. Y cuando eso ocurre, suele hacerlo de manera desigual. Si la respuesta es “unos pocos”, el problema es otro: concentración de poder. La alternativa es más difícil, pero también más valiosa: construir colectivamente ese futuro.

La encíclica, en definitiva, no cierra un debate. Lo abre.Y tal vez, su mayor aporte sea recordarnos algo que, en medio de la aceleración tecnológica, no deberíamos olvidar: que el futuro no está dado. Se construye.Y la calidad de esa construcción depende, en gran medida, de los espacios que seamos capaces de crear para pensarla.

* Presidente de la Fundación ArgenIA, ex diputado provincial, ex director del banco BICE