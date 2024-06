Después de mucho tiempo, Mercedes vuelve a sonreír en la Fórmula 1

Al cabo de una tanda de clasificación espectacular, definida entre siete pilotos en menos de tres décimas de segundo, el joven piloto británico George Russell puso a Mercedes de nuevo en una pole position, después de marcar exactamente el mismo tiempo que Max Verstappen en el Gran Premio de Canadá de F1. La pole quedó para Russell porque consiguió marcar su tiempo antes que el tricampeón del mundo, y entonces la escena de este domingo marcará una diferencia con la habitual escenografía de los coches negros de Red Bull dominando de manera aplastante.

El neerlandés, que domina con amplitud el campeonato 2024, igualó con Russell un registro de 1'12" exactos, y ahora la expectativa apunta a si Mercedes podrá ya en carrera mostrar el sensible adelanto que evidenció en la clasificación. El hecho de que el rendimiento de las ''flechas de plata' mejoró lo da que no solo Russell cumplió una tanda de clasificación espectacular, sino que el añejo campeón Lewis Hamilton había sido el más rápido en la tanda de entrenamiento libre. Luego el británico, que apila nada menos que 7 victorias en Canadá, no pudo llevar esa eficacia a la tanda cronometrada y largará séptimo, pero como decíamos las diferencias fueron mínimas y la carrera promete, al menos en los papeles, no convertirse en uno de los habituales paseos a los que acostumbra el implacable Verstappen.

Verstappen domina el campeonato 2024 con comodidad, pero al menos ahora parece haber cierta resistencia.

El Circuito Gilles Villeneuve tuvo algo de lluvia desde el viernes, eso interrumpió los dos entrenamientos del viernes, pero el cielo se despejó y el sol empezó a aparecer justo a tiempo para la tanda de los diez mejores pilotos, que acabó en vibrante empate.

"Esto se siente muy bien...", dijo Russell con una enorme sonrisa cuando ya su pole estaba asegurada, y la primera duda a resolver este domingo es si podrá seguirle el tren a Verstappen. El rubio neerlandés, se sabe, es una maquina de ganar y viene dominando de manera aplastante cualquier tipo de oposición desde hace dos años con una solvencia notable. El hecho de que sean varios los que se hayan arrimado en los tiempos representa oxígeno para el espectáculo, porque ya aburre ver desarrollos en los que a mitad de carrera Verstappen ya lleva ventajas terminantes.

Russell había logrado la pole anterior en Brasil 2022, ya dijmos que largará junto a Verstappen, mientras que la segunda fila será toda de McLaren, con Lando Norris, ganador en Miami, saliendo tercero por delante de Oscar Piastri.

Daniel Ricciardo, de RB, fue sorprendente quinto más rápido, y largará en tercera fila con el bicampeón mundial español Fernando Alonso, de Aston Martin, mientras que el siete veces campeón del mundo Hamilton lo hará desde el séptimo lugar, aunque a menos de tres décimas de Russell.

Esta vez las Ferrari decepcionaron, con Charles Leclerc undécimo, un puesto por delante de Carlos Sainz, mientras que el mexicano Sergio Checo Pérez, tuvo problemas con el otro Red Bull y largará desde el puesto 16.

