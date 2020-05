Melconian habló de "coronomoneda" y criticó a Guzmán: "Fracasó, le dijeron andate de acá"

El ex presidente del Banco Nación Carlos Melconian consideró este sábado 23 de mayo que el ministro de Economía, Martín Guzmán, "fracasó en la negociación de la deuda", por lo que ahora "se hará cargo la política de resolver ese problema". En la misma entrevista con Economía 21, por FM Milenium, Melconian esobozó además como posibilidad a futuro la creación de una "coronamoneda", que permita atenuar la pérdida de valor del peso que produce la inflación, un impacto que se espera que se agudice en los próximos meses.

"Con eso (por la coronomoneda) se podría financiar gasto sustituyendo pesos", dijo el economista, que entre las razones que llevaron a un nuevo default de la Argentina apuntó a Guzmán como responsable de "hacer una propuesta ilógica" a los tenedores de bonos, y eso "fue rechazado y fracasó". Y también fustigó al Nobel Joseph Stiglitz, fuerte impulsor de la propuesta que hizo Guzmán, señalando que "está también en otro canal".

"Así que hoy se hará cargo la política del tema de la renegociación de la deuda", afirmó Melconian, recalcando que Guzmán "fue a Columbia a escribir un `paper´ y descubrió que no se podía pagar. `Buen día. Vengo con este paper a arreglar la deuda´ y le dijeron `andate de acá´", cuestionó el economista, siempre filoso a la hora de los micrófonos y los análisis.

Sobre la atrea de Guzmán, consideró que sobre la deuda "escribió un paper que dura cinco minutos en la realidad", por eso "este fin de semana, la política se va a hacer cargo y verá en dónde estamos". "De allí tendrá que salir una solución", precisó Melconian.

Luego de que la Argentina incurriera este viernes 22 de mayo en un nuevo incumplimiento en el pago de deuda y con ello entrara técnicamente en cesación de pagos, Melconian analizó la situación y, al ejemplificar con el fútbol, indicó que "los otros países que van a entrar en default son de la primera D".

"¿Qué vas a decir? ¿`Mami quiero ser como ese´?", enfatizó Melconian y pidió "mirar para arriba".

Para Melconian, "arreglar la deuda es un tema de partida" en un contexto en el que hay "gran probabilidad" de una mayor inflación en la Argentina. Respecto del accionar del Gobierno anterior con la deuda, señaló que había sido advertido respecto de que no pidiera préstamos "para financiar el gasto público corriente en pesos".

"Hay un problema si recibís un déficit y no querés emitir. Entonces, tomás deuda", argumentó Melconian, quien consideró que hubiera sido otra la situación si se hubiera tomado deuda para "cancelar otra" o para "puentes, hospitales, infraestructura".

"El Gobierno no pagó pero va a arreglar. Hay que mirar para adelante y arreglarán. Porque no hay nada en el camino que sea bueno o te deje bien si no arreglan", destacó el ex titular del Banco Nación.

