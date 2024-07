Di María: la última función del Ángel

El domingo 14 de julio, cuando comience a rodar la pelota, serán los últimos minutos de Ángel Di María con la camiseta de la Selección Argentina. El Fideo tal vez represente como nadie el exitismo de los hinchas de fútbol argentino porque pasó de ser ferozmente criticado por las finales perdidas a un ángel adorado como pocas veces se ha visto en el equipo nacional.

"No estoy preparado para mi último partido, pero ya es el momento", dijo el delantero y agregó: "Pase lo que pase en la final, creo que puedo salir por la puerta grande. Lo di todo", analizó, y agregó: "Siempre di mi vida por esta camiseta. Hubo momentos en los que no pude, pero últimamente sí. Agradezco a todos lo que me apoyaron".

Ángel Di María fue fundamental en todas las finales en las que la Argentina se quedó con el título en los últimos 16 años. En la Copa América 2021 hizo el único tanto ante Brasil en el Maracaná para cortar con la sequía de 28 años sin conquistas, en la Finalissima 2022 anotó el 2-0 frente a Italia y en el Mundial de Qatar 2022 marcó el 2–0 provisorio contra Francia.

Además, hay que agregarle el gol en el triunfo por 1 a 0 frente a Nigeria en la final de los Juegos Olímpicos de Beijing 2008, donde el elenco nacional se colgó por segunda vez consecutiva la medalla dorada. El extremo surgido en Rosario Central también se destacó en las divisiones juveniles del combinado nacional, con el que ganó el Mundial Sub-20 de 2007 y los Juegos Olímpicos de Beijing 2008.

A lo largo de su trayectoria con la Selección argentina, Di María hizo 31 goles y repartió 30 asistencias. Superando a Diego Armando Maradona que alcanzó las 26 asistencias.

Aquellas lesiones

"El Ángel del gol" pasó por momentos muy complejos debido a lesiones que lo castigaron. Fue campeón con la Sub 20 de Canadá en 2007, pero se tuvo que quedar afuera en la final. En el Mundial de Brasil 2014 un desgarro le impidió jugar contra Holanda y Alemania. Y le sumó otra lesión en la Copa Centenario del 2016, aunque pudo volver para jugar algunos minutos en aquella final contra Chile, en la selección cayó en la definición por penales.

Antes de que llegara el Mundial de Rusia 2018, las lesiones continuaron persiguiéndolo. Y cuando terminó aquella pesadilla comandada por Jorge Sampaoli, Di María comenzó a plantearse colgar los botines en la selección: “Me replanteé muchas cosas, veía sufrir mucho a mi familia y se me cruzaron muchas cosas por la cabeza”.

Pero Fideo siguió intentando y se volvió a poner la camiseta de la Selección para la Copa América de Brasil 2019. Argentina perdió la semifinal 2 a 0 contra el equipo brasilero y otra vez las dudas sobre su continuidad, aunque no bajó nunca los brazos: Tenía pensado y había casi decidido dar el paso al costado, pero me di cuenta de que me faltaba algo".

Después vino la historia más reciente y más feliz: el golazo a Brasil en la final de la Copa América en el Maracaná, el segundo gol contra Italia en la Finalísima y el mejor gol colectivo en la historia de los Mundiales que fue el tanto contra Francia en el Mundial de Qatar.

En cada festejo Fideo arma con sus manos un corazón apuntando a la platea. Los destinatarios de semejante gesto de amor son los integrantes de su familia, quien estuvo siempre a su lado en los peores momentos: su esposa Jorgelina; sus hijas Mía, Pía y sus padres, Diana y Miguel.

Pese a que su retiro de la Selección parece una decisión tomada, el director técnico Lionel Scaloni destacó que "hay que disfrutarlo" y sembró esperanza: "Veremos si podemos convencerlo" para que siga.

