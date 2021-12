El Gobierno de Córdoba busca impulsar los esports

Con equipos de esports y una comunidad amplia de jugadores tanto casuales como profesionales, la provincia de Córdoba, desde hace unos años, está inmersa en lo que es la industria de los deportes electrónicos. Por este motivo, el Gobierno lanzó este martes “Esports Córdoba” en el auditorio. “Dicho plan tiene como objetivo fortalecer y consolidar la comunidad de esports, generar deportistas formados en Córdoba y cooperar con empresas desarrolladoras, que son una fuente de trabajo”, indicó Héctor Campana, Presidente de la Agencia Córdoba Deportes.

También, para llevar a cabo el proyecto, el Gobierno pretende instalar una Arena Esports en el Predio del estadio Mario Alberto Kempes para que funcione como centro de entrenamiento y como capacitación, que inculcan los mejores equipos de deportes electrónicos del mundo en sus “Gaming House” (lo que en castellano significa “Casa de Videojuegos”). Campana se apoyó en el ex basquetbolista Fabricio Oberto, CEO del equipo New Indians fundado en diciembre de 2019, quien ya tiene una amplia experiencia en la gestión de clubes y distintas competencias.

En la presentación estuvo presente Mauricio Navajas, referente cordobés de las empresas desarrolladoras, quien valoró el anuncio. "Esto sirve para tener visibilidad y para que se note que en Córdoba hay empresas de primer nivel que vienen creciendo a un ritmo imparable. Es una industria que no paró de ir para arriba, que es la de los videojuegos", señaló al sitio La Voz. “Cabe señalar, que de las 40 empresas desarrolladoras del país, más de 10 son de Córdoba”, indicó el Gobernador Juan Schiaretti en el lanzamiento.

Por último, lo que propone este proyecto es la creación de la Copa Córdoba E-Sports, un torneo de FIFA 2022 de nivel regional y provincial, con finales presenciales en el estadio Kempes. Estuvieron presentes Andrés Fassi y Luis Fabián Artime, presidentes de Talleres y Belgrano, respectivamente. En enero se habilitará una página web para que cada club pueda anotar a su representante. Más adelante se incluirán competiciones itinerantes de destreza física, creatividad y estrategia como lo son los esports: League Of Legends, Just Dance y Minecraft.

