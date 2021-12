El israelí que sobrevivió tras 24 horas en un glaciar de Ushuaia: "Aún no entiendo cómo no morí en el acto"

Eitan Shaked, el joven israelí que sobrevivió herido por 24 horas dentro de un glaciar de Tierra del Fuego, relató su experiencia de supervivencia desde su internación: "Aún no entiendo cómo no morí en el acto", confesó al diario Clarín. El turista de 23 años se encuentra internado en un hospital de Tierra del Fuego tras ser intervenido por sus fracturas en la pelvis, pierna y en uno de sus brazos.

Mientras sigue recuperándose del cuadro de hipotermia y de las lesiones sufridas luego de su caída en una grieta cercana al glaciar Ojo de Albino, Eitan contó públicamente por qué decidió viajar a Tierra del Fuego: "Me fui de Israel cuando terminé con el servicio militar. Ahí decidí ir a recorrer el mundo, particularmente Sudamérica. De hecho, mi sueño era conocer la Antártida y Ushuaia, de donde había leído un montón de libros. Pero a los pocos días de llegar a Argentina sufrí el accidente que pensé que iba a terminar con todo".

Cuando estaba atrapado y en soledad (decisión que reconoció que fue un error), el excursionista llegó a grabar videos de despedida a sus seres queridos porque aseguró que "fue un momento que dije 'probablemente voy a morir acá".

Sin embargo, luego de un primer momento de angustia, Eitan comenzó a pensar en formas de sobrevivir por su cuenta: "Después del shock de caerme, que aún no entiendo cómo no morí en el acto, comprendí que tenía que sobrevivir hasta que alguien me viniera a rescatar. Fue muy difícil porque me rompí la pelvis y el brazo. Además hacía frío: intentaba mantenerme caliente, pero era difícil porque también llovió y yo estaba muy mojado".

Eitan contó que a pesar de que en algunas oportunidades pudo visualizar personas y helicópteros, desde su posición era muy difícil que lo vieran y que eso bajaba sus expectativas de supervivencia: "Tenía que dormir. Me di cuenta que nadie iba a venir a buscarme en esas horas y tenía que recuperar energía para aguantar el día siguiente. Entonces busqué cómo resguardarme para salvar mi vida. Me trasladé con mi cuerpo roto hasta un área cerca mío y pasé la noche. Hacía mucho frío y el abrigo que tenía no era suficiente, además de que me dolía ponérmelo".

En ese momento, cuando ya habían pasado más de 20 horas, un helicóptero lo encontró: "Como era chiquito el vehículo, fueron a buscar otro para rescatarme". El joven tuvo que esperar aproximadamente dos horas hasta el regreso de la ayuda que necesitaba, y en un momento ya se había resignado por completo a que pudiesen volver: "De repente escuché el sonido de las hélices y vi un hombre. Fue como ver a un ángel para mí. No lo podía creer, dije 'soy libre' y todo el dolor que sentía desapareció al darme cuenta de que ya no estaba solo".

Los médicos le confirmaron que no sobreviviría más de 12 horas porque ya tenía principios de hipotermia, por lo que el plan que Eitan tenía en su cabeza sobre intentar sobrevivir 5 o 6 días era imposible.

Así fue el momento del rescate. Instagram: Eitan Shaked.

"Eso fue muy difícil para mí, porque yo ya había estado cerca de la muerte cuando me detectaron cáncer a mis 15 años. Estuve ocho meses enfermo. En ese entonces sabía que estaba a punto de morirme siendo muy joven. Además, el tratamiento era muy duro. Por eso, habiendo superado esa etapa, me enojé conmigo por lo que me pasó ahora", relató.

El regreso a Israel

Eitan hace videos desde su internación y los comparte en sus redes sociales para mostrar el progreso en su recuperación, y contó que este martes vuelve a su país con la ayuda de sus familiares que planificaron todo: "Voy a recuperarme allá, volver a la universidad y pronto volver para finalizar el viaje que empecé", concluyó Shaked, dando a entender que en un futuro puede regresar a Argentina para concretar la excursión con la que soñó.

