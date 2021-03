El "por debajo de la mesa" de Beatriz Sarlo hizo explotar los memes de Luis Miguel

El pasado miércoles 10 de marzo, la escritora Beatriz Sarlo declaró ante la Justicia en el marco de la causa que investiga la existencia del "Vacunatorio VIP" y, como de costumbre, las redes sociales volvieron tendencia a Luis Miguel, en comparación a su popular tema llamado igual que la frase que utilizó Sarlo: "Me ofrecieron la vacuna por debajo de la mesa".

“Por debajo de la mesa, acaricio tu rodilla y bebo sorbo a sorbo tu mirada angelical y respiro de tu boca, esa flor de maravilla”, así comienza el conocido tema del cantante y productor mexicano, “Por Debajo de la Mesa”, el cual se volvió tendencia en Twitter, donde estallaron los memes y algunas frases muy ocurrentes y chistosas.

De esta forma, entre las imágenes más repetidas aparecían algunos montajes de la Sarlo con Luis Miguel y Soledad Quereilhac, la esposa de Axel Kicillof, a quien la escritora señaló por haberle ofrecido la vacuna.

Luego, un usuario se animó a hacer un juego de palabras con los títulos de las canciones “No sé tú”, “La incondicional”, “Por debajo de la mesa”, “Culpable o no” y “Entrégate”; y escribió: “No sé tú, pero escuché que a la incondicional de Sarlo le ofrecieron por debajo de la mesa la tan preciada vacuna. Sarlo, no sé si usted es culpable o no, pero entrégate”.

A su vez, tampoco faltaron los que hicieron alusión a la segunda temporada de la popular serie: “Ya palpita la nueva temporada de Luis Miguel la serie”.

En otro de los memes, hicieron referencia a Gustavo "Gato" Sylvestre, quien conduce el programa Minuto 1, de C5N.

Por otra parte, los memes que se llevaron el protagonismo el día de ayer, no necesariamente ligados a la canción del Sol de México, fueron los siguientes.

La polémica de Beatriz Sarlo

A comienzos de febrero de este año, la periodista y escritora había dicho en el programa A Dos Voces, que le habían dado la posibilidad de acceder a la vacuna contra el coronavirus.

“Por el momento no he cometido ningún delito, me ofrecieron la vacuna contra el Covid-19 por debajo de la mesa y dije ‘prefiero morir ahogada de Covid’”, había admitido al aire. Por esa razón, fue llamada a declarar ante la Justicia en el marco de la causa que investiga la vacunación VIP donde sostuvo que Soledad Quereilhac le acercó una “vacuna por debajo de la mesa”, pero a través de su editor.

Habló Carlos Díaz, el editor amigo de Sarlo y Quereilhac: "Jamás pensé que se refería a nuestro intercambio"

Sin embargo, después se mostró arrepentida y reconoció que no tendría que haber utilizado aquella frase, sino decir “tenía que decir ‘en un mail que no llevaba ninguna información sobre quién se iba a vacunar, ni dónde, ni cómo, ni cuándo’”. “Me autocritico fuertemente”, aseveró Sarlo, quien relató que enero último le llegó una propuesta para formar parte de una campaña para generar confianza en la vacuna Sputnik V.

Por su parte, Quereilhac replicó que ella “no tiene la potestad de ofrecer vacunas a nadie” y acusó a la escritora de “sobreactuar honestidad” y de “cacarear mentiras en los medios”.

CFT/FL