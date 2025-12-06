Expectativas 2026: qué anticipan sobre crecimiento, inflación y dólar los principales jugadores del mercado

Como sucede mensualmente, el Banco Central (BCRA) difundió el Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) de noviembre de 2025, y el balance que trazan en sus pronósticos las principales 46 consultoras y entidades financieras sobre las principales variables económicas apunta a una inflación lentamente a la baja, un tipo de cambio que imaginan cercano a 1.720 pesos para fines del año próximo, y un crecimiento de la economía de tono moderado.

La conclusión del informe aporta cierto "tono optimista", y los economistas consultados por el BCRA destacaron que confían en que el año próximo la inflación vaya transitando un paulatino camino descendente.

Las 3 Proyecciones Clave para 2026

El consenso de los participantes del REM trazó un panorama de relativa calma para el próximo año:

Inflación a la baja

En las consultas puntuales sobre inflación, las respuestas señalaron una tendencia que espera que la baja de inflación que se logró en este 2025 se acentúe hasta mayo de 2026, momento en el que se espera que el número mensual esté en torno al 1,5%.

El sondeo de Inflación en el REM del BCRA Noviembre de 2025.

Crecimiento del PIB

En cuanto a crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) las expectativas vaticinaron un crecimiento del 0,9% para el primer trimestre del ya cercano 2026, un dato que continuaría con la pauta iniciada en el tercer trimestre de este 2025.

Tipo de Cambio y Tasas

Para diciembre de 2026, los principales actores del mercado creen que el tipo de cambio nominal estará en torno a los $1.720 por dólar.La Tasa Activa de Referencia (TAMAR) de bancos privados proyectada para diciembre de 2026 se sitúa en 20,9% nominal anual, lo que equivale a una Tasa Efectiva Mensual (TEM) del 1,7%.

Desocupación

La tasa de desocupación para el tercer trimestre de 2025 fue estimada por quienes participan del REM en 7,5% de la Población Activa, en el mismo nivel del REM de octubre.

Quienes participan del REM pronosticaron una TAMAR (Tasa mayorista) de bancos privados para diciembre de 32% y para diciembre de 2026 el sondeo arrojó una TAMAR de 20,9% nominal anual (+0,9 p.p. vs el REM anterior), equivalente a una TEM de 1,7%.

Comercio exterior

Las expectativas sobre exportaciones (FOB) apuntan a que totalicen USD 85.667 millones (USD935 millones más que la encuesta anterior), en tanto que se pronostican importaciones por USD 77.140 millones (USD695 millones más que el REM previo). El superávit comercial anual esperado es de USD8.527 millones.

Finalmente, el promedio del Top 10 pronostica un superávit primario de $13,2 billones, pero debe resaltarse el dato que ningún participante espera un superávit primario inferior a $10 billones para este año.

