Fernando Esteche fue absuelto en el juicio oral por presunta "apología del crimen" en 2016

por Cecilia Devanna

El ex jefe de la organización Quebracho, Fernando Esteche, fue absuelto este mediodía por la justicia platense, en el marco de un caso por presunta “apología del crimen”, a raíz de unas supuestas declaraciones realizadas contra el gobierno de Mauricio Macri, en junio de 2016. Esteche, que tuvo la defensa del abogado Fernando Burlando, seguirá detenido en la cárcel de Ezeiza, a raíz de la investigación por el presunto encubrimiento del atentado a la AMIA a través del Pacto de Entendimiento con Irán, desde diciembre de 2017.

Al comienzo del debate, la fiscal Victoria Huergo había pedido cambiar la acusación de "apología del crimen", con una pena de 6 meses a un año de prisión, con la que Esteche llegó al debate, por la de "incitación a la violencia colectiva", que va de 3 a 6 años de prisión.

El pedido fue rechazado en ese momento por la jueza Correccional 1 de La Plata, Miriam Patricia Ermili, a cargo el caso, quien finalmente absolvió a Esteche. A la hora de los alegatos, Huergo había pedido que el dirigente sea condenado a seis meses de prisión mientras que la defensa había solicitado la absolución.

Esteche llegó a este juicio acusado por sus dichos en un acto del partido Miles, del también detenido dirigente Luis D'Elía. Ocurrido hace tres años, en las afueras de La Plata, que allí donde Esteche habría dicho que el de Mauricio Macri "es un gobierno que va a caer, que vamos a ayudar a que se caiga, porque gobierna contra el pueblo".

En el acto, junto a Esteche estuvo el ex vicepresidente Amado Boudou y el ex vicegobernador bonaerense Gabriel Mariotto. Luego de conocerse las expresiones atribuidas a Esteche, el fiscal de La Plata Marcelo Romero formuló la denuncia en su contra. No obstante esa acusación, durante el transcurso del debate, no se presentó ningún material audiovisual que corroborara los dichos de Esteche durante el encuentro, en una casa del barrio El Progreso, de Los Hornos, por eso no se pudo acreditar la materialidad del hecho. En tanto que testigos propuestos por la defensa dijeron que no recordaban los dichos del acusado.

Esteche ya acumula otras dos condenas. Una, a tres años de prisión por haber sido consierado el autor intelectual de un ataque en 2007 a un local político del ex gobernador de Neuquén Jorge Sobisch. La otra, a cuatro años de prisión por incidentes ocurridos frente a la embajada de Israel y por la visita del FMI al país.