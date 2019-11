Flybondi le pidió la renuncia al directivo que dijo que el peronismo era un "cáncer"

El Directorio de la aerolínea low cost Flybondi le exigió este mediodía la renuncia al empresario británico Julian Cook, fundador de la línea aérea, tras habar afirmado que el peronismo era un "cáncer que destruye el país poco a poco desde hace décadas".

Cook había anunciado que dejará la Argentina porque se siente "triste" por el resultado de las elecciones presidenciales y no puede creer que "Cristina Kirchner volvió". Más duro, consideró que "un día (la Argentina) va a salir del peronismo, un cáncer que destruye el país poco a poco desde hace décadas".

"Hoy no sé cómo va a seguir Flybondi con este gobierno K. Ya dejé mi posición de CEO y vuelvo a Londres en diciembre. Me quedo en el directorio, así que voy a seguir los próximos pasos de Flybondi y del país, pero de un poco más lejos", señaló el ejecutivo.

Flybondi advierte por la restricción de El Palomar

El comunicado de la empresa se da luego de que esta semana se conociera la posición del empresario británico. En ese sentido, aseguró que espera que "un día (la Argentina) va a salir del peronismo, un cáncer que destruye el país poco a poco desde hace décadas", y afirmó que "no sabe" cómo va a seguir Flybondi "con este gobierno K".

"Ya dejé mi posición de CEO y vuelvo a Londres en diciembre. Me quedo en el directorio, así que voy a seguir los próximos pasos de Flybondi y del país, pero de un poco más lejos", señaló el ejecutivo. Cook se expresó así en el grupo de de WhatsApp "Empresarios por el cambio", un foro de respaldo al Gobierno de Mauricio Macri, según publicó un matutino porteño. "Estimados, como todos en este grupo estoy triste por el resultado y no puedo creer que Cristina volvió", admitió el empresario.

Flybondi se subió a la campaña electoral

Además, recordó que "decidí mudarme acá de Londres en 2016 y levanté US$75 millones para lanzar Flybondi. Al día de hoy hemos transportado dos millones de pasajeros, 400.000 viajaron por primera vez en su vida en avión. El camino fue difícil con un tipo de cambio que pasó de 16 a 60 pesos, teniendo en cuenta que tenemos 70% de nuestros costos en dólares".

"Lamentablemente, el gobierno de MM (Mauricio Macri) se quedó a mitad de camino en muchos aspectos, no hizo una reestructuración de Aerolíneas Argentinas, que tuvo US$680 millones de pérdida en 2018. Una vergüenza, cuando el país tiene 30% de pobreza", añadió. Según Cook, su estadía en la Argentina "fue intensa, aprendí mucho y logramos mucho, pero hoy tengo la sensación, como muchos, de que vamos a volver a la situación anterior. Fue un placer vivir en la Argentina, conocí y trabajé con muchas personas brillantes y tengo acá amigos de la vida; el país es lindísimo. Es una pena irme, pero no me quedó otra".

Según pudo saber PERFIL, el directivo decidió dejar su cargo como CEO en diciembre de 2018, aunque continuará en la empresa como "accionista minoritario".