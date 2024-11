Por si no fuera suficiente con la grieta local, la polarización estadounidense también interviene en las discusiones en Argentina. Al menos así se expresó en el piso de A24 en la medianoche del miércoles 6 de noviembre. En ese momento el conductor Fabián Doman protagonizó un duro cruce con el periodista Adrián Sack, que se encontraba cubriendo las elecciones en Estados Unidos 2024, que finalmente terminaron en triunfo de Donald Trump.

A las 00:28, los sondeos ya indicaban una clara tendencia en favor del candidato republicano, Donald Trump y en el estudio de A24 debatían sobre las causas de la derrota demócrata, cuando por una discrepancia de opiniones, la discusión escaló.

Adrián Sack: Kamala es muy mala candidata.

Fabián Doman: No, es muy mal presidente Joe Biden, Adrián, es un desastre de presidente, esa es la clave de esta noche.

Adrián Sack: No hace falta que me grites, yo vivo acá y te digo que Biden podría haber sacado más votos que Kamala…

Fabián Doman: Te contestamos como vos: es una hipótesis Adrián…

Adrián Sack:Hablá por vos. Yo te digo, vivo acá, no soy el dueño de la razón pero digo la verdad…

Lo que inició como un intercambio de opiniones sobre las causas de la mala performance del Partido Demócrata tomó tintes personales y escaló a tal punto que el corresponsal Adrián Sack acusó a Doman de estar maltratándolo al aire, después de que Doman acusara a Sack de “contestar mal”.

Fabián Doman: Adrián, ¿estás nervioso porque pierden los demócratas? ¿Querés que te digamos que están ganando los demócratas?

Adrián Sack: No, no soy demócrata, Kamala es anti cristiana, no me gusta…

Fabián Doman: Entonces no te pongas nervioso. Te ponés nervioso con (Gonzalo) Prado, le contestás mal a Prado, me contestás mal a mí…

Adrián Sack: No estoy nervioso.

Fabián Doman: Sí, estás nervioso. Calmate y volvés en 5 minutos, Adrián, estás muy nervioso, no tenemos nosotros la culpa de los resultados.

Adrián Sack: No estoy nervioso, me estás maltratando. Yo no tengo nada que ver con este resultado. Yo soy periodista, no soy de ninguno de los dos partidos…

Fabián Doman: Bueno, hablá solo Adrián…

La discusión se interrumpió abruptamente, ya que desde el estudio cortaron la comunicación.

