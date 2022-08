Por qué hay humo y olor a quemado en la Ciudad de Buenos Aires y el conurbano norte

Desde las primeras horas de este martes 16 de agosto comenzó a sentirse un fuerte humo y olor a quemado en la Ciudad de Buenos Aires y el norte del Conurbano bonaerense. Esta molesta presencia se debería a los incendios de las islas del Delta del Paraná y de Entre Ríos, que llegaron al AMBA por el viento del noroeste.

Fueron varios los vecinos que se quejaron en las redes sociales por el olor molesto. “El humo, que llegó a CABA, no es solo una incomodidad, la OMS señala que la contaminación del aire conlleva efectos en la salud incluso en concentraciones muy bajas; de hecho, no se ha podido identificar ningún umbral por debajo del cual no se hayan observado daños para la salud”, escribió en Twitter el abogado ambientalista Enrique Viale.

La Ciudad de Buenos Aires se cubrió con humo. Muchos se enteraran recién hoy que la avaricia de unos pocos pueden afectar la salud. pic.twitter.com/Nzq79FgeFC — Guillermo Martín Cejas (@fotoscejas) August 16, 2022

El humo, que llegó a CABA, no es solo una incomodidad.



La OMS señala que la contaminación del aire conlleva efectos en la salud incluso en concentraciones muy bajas; de hecho, no se ha podido identificar ningún umbral por debajo del cual no se hayan observado daños para la salud — Enrique Viale (@EnriqueViale) August 16, 2022

Alberto Cárita, director de Defensa Civil de la ciudad, indicó a La Nación que el humo proviene de los distintos focos de incendio que se registran en Entre Ríos principalmente, pero que también existen en el norte de Santa Fe y Corrientes.

Las quejas también se replicaron en Valentín Alsina, José León Suárez, Hurlingham y Mataderos, entre otros puntos del AMBA.

Mientras, la Gendarmería Nacional y la Jefatura Departamental de Policía de la localidad entrerriana de Victoria cortaron "por tiempo indeterminado” el tránsito en el puente que une esa ciudad con Rosario (Santa Fe), por la presencia de densas columnas de humo consecuencia de múltiples incendios.

Por su parte, el Servicio Nacional de Manejo del Fuego dio cuenta de la existencia de cuatro focos activos en las islas Ranchada, Laguna Vázquez, Barrancoso y Las Vueltas, y de un incendio que había logrado ser contenido en Laguna Chata, todos en jurisdicción de Victoria. Además, existían otros cinco incendios activos en jurisdicción de Gualeguay.

Incendios en Santa Fe

Durante las últimas semanas son constantes los incendios en la zona del Delta de Paraná en santa Fe y días atrás un grupo de ambientalistas se movilizaron en Rosario para denunciar los incendios intencionales en la zona.

URGENTE.



Continúan los incendios las islas, así se encuentran en estos momentos.



Debido a la gran cantidad que humo que hay, el puente Rosario - Victoria se encuentra momentáneamente cortado.



¿Hasta cuándo?.pic.twitter.com/I2guDUh4vN — Agustin⚓ (@AgustinGranatto) August 15, 2022

En ese momento el intendente local, Pablo Javkin, se expidió sobre el tema en su cuenta de Instagram: “Rosario está invadida por el humo y seguimos sin ley de humedales” y sostuvo que exigirá la detención de los responsables de las quemas.

