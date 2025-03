Habla por primera vez la jubilada agredida Beatriz Blanco: “Yo no soy una patotera, Bullrich es la patotera”

Beatriz Blanco, la jubilada de 87 años que fue empujada por un policía, cayó al piso y se golpeó la cabeza presentó una denuncia contra la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, en el marco de la represión desatada contra jubilados e hinchas de diversos clubes de fútbol el miércoles 12 en las inmediaciones del Congreso. El efectivo con quien tuvo el altercado también fue denunciado por los delitos de lesiones leves agravadas. El requerimiento fue tomado por el Juzgado Criminal y Correccional Federal 1.

En diálogo en Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio JAI (FM 96.3), Blanco dijo: "Me dedicó a ir a las marchas porque me encanta estar entre la gente que piensa como yo y que son necesitados como yo. Fui hablarle a los policías como hago siempre. Yo noy soy patotera. Soy una vieja jubilada. Y siempre en las marchas que apareció Bullrich hubo muerto o un herido. Bullrich es una patotera"

