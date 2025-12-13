Murió Héctor Alterio: las escenas que lo volvieron eterno en el cine argentino

El actor argentino Héctor Alterio murió este sábado a los 96 años en España, país donde residía desde mediados de los años setenta. La noticia fue confirmada la productora Pentación, responsable de su último proyecto teatral.

“El fallecimiento de Héctor Alterio enluta a la comunidad artística argentina y española. Desde esta Casa Teatral sentimos congoja ante la desaparición física de uno de los mayores representantes de nuestra cultura”, expresaron desde Multiteatro. Su nombre quedó grabado en la historia del cine gracias a interpretaciones inolvidables que atravesaron décadas, géneros y fronteras.

A modo de homenaje, un recorrido por algunas de las escenas más memorables de su filmografía, esas que explican por qué Alterio fue y seguirá siendo, un actor imprescindible.

La Patagonia rebelde (1974)

En la película de Héctor Olivera, Alterio interpretó al Teniente Coronel Zavala, un militar encargado de investigar y reprimir el malestar y las huelgas de los obreros patagónicos a principios de los años 20. U personaje central que representa la brutalidad de la represión estatal contra los trabajadores, reflejando la historia según la investigación de Osvaldo Bayer sobre los hechos.

La historia oficial (1985)

La escena del comedor familiar, cuando el personaje de Alterio -marido del personaje de Norma Aleandro- estalla de furia y cinismo frente a las preguntas sobre el origen de su hija adoptiva, es una de las más potentes del cine argentino.

Ahí se condensa todo: el pacto de silencio, la complicidad civil, el miedo y la negación. Alterio construye un personaje incómodo, oscuro, imprescindible para entender la tragedia colectiva. No hay redención, solo verdad.

“La sentí como una responsabilidad -diría luego- como decirle al mundo lo que nos había pasado y lo que no queríamos que volviera a suceder”.

Caballos salvajes (1995)

Junto a Leonardo Sbaraglia, Alterio encarna a José, un anarquista entrañable que huye de un sistema injusto. La escena final, con ambos personajes lanzándose a la ruta en una huida tan física como simbólica, es ya parte del ADN del cine nacional. Alterio mezcla ironía, ternura y rebeldía en un personaje que se convirtió en emblema de los años noventa.

El hijo de la novia (2001)

Como Nino Belvedere, el padre del protagonista, Alterio ofrece una actuación conmovedora, contenida, profundamente humana.

La escena del casamiento con su esposa enferma de Alzheimer, cuando ella, por un instante, parece reconocerlo, es un golpe directo al corazón.

Un actor de Oscar

Héctor Alterio fue protagonista de cinco películas que compitieron por el Oscar, entre ellas La tregua, Camila, La historia oficial -ganadora en 1986- y El hijo de la novia. Su carrera también brilló en España, con títulos como El nido, consolidando una trayectoria internacional marcada por el prestigio. Desde el obrero rebelde hasta el padre frágil, desde el cómplice del horror hasta el romántico tardío, Alterio dejó escenas que se trasforaron en un clásico del cine.

