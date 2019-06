Holanda: habilitan la eutanasia a una adolescente víctima de abuso sexual

"Iré directo al grano: moriré en un máximo de 10 días", con estas palabras Noa Pothoven una joven holandesa de 17 años anunció en redes sociales la determinación de dar fin a su vida. Noa, víctima de violencia sexual, murió el domingo pasado luego de que el Estado le concediera el pedido de eutanasia para terminar con su "sufrimiento inaguantable".

Murió acompañada por su madre en la clínica The Hague donde había sido internada en diciembre, y donde pasó sus últimos seis meses de vida peleando contra un cuadro de angustia y depresión. Fue víctima de abusos intrafamiliares que quedaron plasmados en su libro autobiográfico Ganar o Aprender donde relató el calvario que vivía.

A los 11 años un primo la abusó por primera vez. El ataque se repitió dos veces más cuando la joven tenía 14 años. La violación le dejó secuelas severas de las que no pudo recuperarse. Depresión, anorexia y estrés postraumático fueron algunas de las manifestaciones. En poco tiempo, el libro se convirtió en un alegato para la sensibilización ante los problemas de salud mental y una llamada de alerta ante la falta de instituciones en Holanda para atender los casos como el suyo entre los jóvenes.

"Estuve deliberando por un tiempo si debería o no compartir esto, pero decidí hacerlo. Tal vez esto sea una sorpresa para algunos, pero yo pensé en este plan por mucho tiempo, y no tomé la decisión de forma impulsiva. Tras años de luchar y pelear, estoy agotada. He dejado de comer y beber por un tiempo y, después de muchas discusiones y evaluaciones, decidí dejarme ir porque mi sufrimiento es insoportable", escribió en Instagram.

En el mensaje también dedica una palabras a sus amigos y seguidores a quienes les pide que no intenten convencerla de cambiar de opinión. "El amor, en este caso, es dejar ir", concluyó.

Holanda tiene una de las leyes de eutanasia más liberales del mundo que rige desde el año 2002. Puede ser concedida a cualquier persona mayor de 12 años que pueda demostrar que es víctima de un "sufrimiento insoportable".

