Joanna Picetti, la diputada vetada de Cambiemos, pidió juicio politico a la Corte Suprema

Dos años después de haber sido electa como diputada nacional del PRO por la Capital Federal, y de haber sido luego vetada por la Justicia ante denuncias de presunto maltrato a sus hijos, Joanna Picetti sigue dando batalla en procura de poder llegar a la Cámara Baja hasta diciembre de 2021, la fecha de extinción original que habría tenido su mandato original.

El caso de Picetti tuvo su momento de voltaje político a fines de 2017, cuando pese a la decisión judicial y de Cambiemos, intentó ingresar a Diputados el día de la jura de legisladores, hasta que personal de seguridad le bloqueó el ingreso. Y ahora Picetti reclamó que se someta a juicio político a la Corte Suprema, a la que acusa de "cajonear" el expediente de su casa, lo que considera "una forma del claro ejemplo de la violencia machista que el 'cartel' político partidario ejerce contra las mujeres".

Ex funcionaria de Aysa, Picetti había llegado al PRO con el objetivo de, según ella misma contó, "sumarse a la nueva política", pero luego de su exclusión (ocupaba el octavo lugar en la lista porteña de Juntos por el Cambio que encabezaba Elisa Carrió) entró en guerra total con el macrismo, e incluso llegó a señalar en una nota con Infobae el año pasado "me identifico con Cristina Kirchner por la persecución y la violencia política del gobierno de Mauricio Macri".

La cuestión es que además de la demanda en el plano legislativo, la demanda legal de Picetti llegó a la Corte Suprema de Justicia, que no ha decidido todavía sobre el asunto, a la que acusa de "inacción" y de "cajonear" el expediente de su causa, señalando que "la actuación de la Corte Suprema en este expediente es un claro ejemplo de la violencia machista que el 'cartel político partidario ejerce contra las mujeres".

La misma Picetti dio a conocer este miércoles en su cuenta de Twitter que había presentado en Diputados el pedido de juicio político al máximo Tribunal:

Hoy a las 17:05 presenté en el Congreso el pedido de JUICIO POLÍTICO a la Corte Suprema de la Justicia Argentina.



No alcanza con los discursos, hay que ACCIONAR. pic.twitter.com/bHtKA57Uix — Joanna Picetti 🌐🌎 (@Joannapicetti) March 4, 2020

"No presente este proyecto solo para defender mis derechos que han sido cruel y brutalmente violados. No lo presento por el lugar de diputada que me corresponde, lo presento para defender las derechos, garantías y libertades de todo el pueblo argentino. Pueblo que está siendo sometido a la violencia y a la opresión del sistema de poder. Pueblo que está siendo sometido a una justicia que no existe", recalcó Picetti en el pedido que presentó en Diputados, precisando que "especialmente lo presento por todas las mujeres que queremos acceder a puestos de poder en los gobiernos de nuestros países y tenemos que soportar esta injusticia.



