La fotógrafa Céline Frers fue distinguida "Personalidad Destacada de la Cultura"

La fotógrafa argentina Céline Frers fue distinguida por la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires como Personalidad Destacada en el Ambito de la Cultura.

A pocos días de cumplir 40 años –nació en Buenos Aires, el 12 de abril de 1982-, la fotógrafa que reunió varios de sus trabajos en Tierra Adentro (India Ediciones, 2020).

“Tengo la suerte de haber vivido en dos mundos: nací en Buenos Aires, crecí en el campo y creo que esa experiencia me permite reflejar lo que muchos dicen que ven en mis fotos, que se sienten conmovidos. La perspectiva, el conocimiento que logré en esta ciudad, me dio las herramientas para captar la enorme riqueza cultural de este país, en el que hay tanta belleza. Por eso es un honor enorme recibir esta distinción de la Legislatura porteña”, expresó Céline Frers al recibir el diploma de Personalidad Destacada en el Ambito de la Cultura.

Argentina en colores.

"Retrato lo que admiro… La gente de ese interior profundo siempre me ha abierto sus puertas; me brindó su solidaridad, por eso valoro tanto que se me de este reconocimiento como embajadora cultural de mi país ", agregó luego la fotógrafo que, con su cámara recorrió varias provincias argentinas y convivió con pobladores rurales para reflejar su épica cotidiana.

La entrega del diploma a Céline Frers como Personalidad Destacada en el Ambito de la Cultura tuvo lugar el 29 de marzo de 2022 en el Salón Montevideo de la Legislatura de Buenos Aires.

Una Argentina diferente.

“Una de las características de la obra de Céline es lo intimista que es. Lo que llama la atención a quienes nos atrapa su trabajo, además de la espectacularidad con que refleja los magníficos paisajes de nuestro bellísimo país, es cómo muestra a nuestra gente. Expresa cómo somos los argentinos tierra adentro en la cotidianeidad, sin poses”, argumentó en la ceremonia la diputada Carolina Estebarena, autora de la iniciativa que se concretó en el Salón Montevideo de la Legislatura porteña, luego de cumplir con los pasos administrativos correspondientes dentro del organismo público.

Los diputados Claudio Romero, Mercedes de las Casas y Guillermo González Heredia (ya finalizado su mandato) acompañaron y respaldaron la iniciativa de Carolina Estebarena para distinguir el trabajo de Céline Frers.

Varios funcionarios y personalidades presenciaron el momento de la entrega del diploma a Céline Frers. Entre otros, la embajadora de Polonia para Argentina y Chile, Aleksandra Piątkowska; el embajador del Reino de Marruecos, Fares Yassir; el Encargado de Negocios de la Embajada de Paraguay, Juan Ramón Cano Montanía; Oleg Kolomin, Primer Secretario de la Embajada de la Federación Rusa; y la presidenta de la ONG MACMA (Movimiento de Ayuda Cáncer de Mama), María Paula Castillo.

Propuesta de los diputados Carolina Estebarena, Claudio Romero, Mercedes de las Casas y Guillermo González Heredia.

Su habilidad para retratar los rasgos de la argentinidad se conjugan en Céline Frers con una sólida formación profesional. Egresada de Dirección de Fotografía en la Universidad del Cine de Buenos Aires, viajó a Estados Unidos para perfeccionarse en el New York Institute of Photography. Permaneció dos años en ese país que fue recorriendo mientras alternaba dos trabajos: el de fotógrafa y el de instructora de esquí. parte Luego viajó por Europa, Asia, Australia y Nueva Zelanda, hasta regresar a Argentina.

Colores de Corrientes, Patagonia Sur y Tierra de Gauchos son las primeras recopilaciones en libros de sus trabajos.

“En todas sus fotos Céline logra que el espectador sienta que está con las personas retratadas. Esto -y lo digo como fotógrafo- es muy difícil de lograr: no condicionar ni quitar naturalidad al protagonista, con el despliegue que uno hace de cámaras, flashes y con la propia presencia”, expresó Gonzalo Lauda, colega y amigo de la flamante Personalidad Destacada en el Ambito de la Cultura de la Ciudad de Buenos Aires, que también estuvo presente en el agasajo.

mm / ds