Habló la hermana del hincha de Independiente asesinado: "Algo pasó, fue una emboscada"

La hermana de Juan Calvente, el hincha de Independiente asesinado este fin de semana de un disparo de arma de fuego durante un cruce entre hinchas y manifestantes en la autopista Buenos Aires- La Plata, aseguró que su hermano no tenía relación "con la barrabrava ni la dirigencia" del club y que todo parecía "una emboscada a la hinchada de Independiente" que quedaba demostrada por la falta de custodia policial y la diferencia que se hizo con el club de San Lorenzo.

En diálogo con Crónica TV, la hermana del hincha asesinado el pasado sábado 15 de enero en un piquete de manifestantes contó cómo fue el momento en el que supo que algo le había ocurrido a Calvente: "Anoche, alrededor de las 22:00, me habló por Instagram un conocido de mi hermano para pedirme mi teléfono. Inmediatamente me llamó y me avisó que Juan había tenido un accidente, perdía mucha sangre y se lo estaba llevando una ambulancia. No me dijo lo que había pasado. Nosotros vimos la noticia del enfrentamiento pero nunca pensamos que le había pasado algo a él".

"Salimos inmediatamente con mi mamá hacia el hospital en Quilmes, pero cuando llegamos nos mandaron a otro en Bernal, donde llegó sin signos vitales", lamentó la mujer.

Allanamientos y dos detenidos por el asesinato del hincha de Independiente en la autopista

Una "emboscada"

Consultada por lo que pudo haber ocurrido en el enfrentamiento que se llevó la vida de su hermano, la mujer sostuvo: "No tenemos certeza de lo que pasó. No se entiende por qué alguien iría armado a una manifestación pacífica. Pareciera que fue una emboscada a la hinchada de Independiente".

"No había policías en el lugar y sabemos que en el club hay una interna importante", agregó. Dicha interna no fue resuelta debido a la suspensión de elecciones, pero enfrenta a dos espacios políticos dentro del contexto de un club de fútbol, por un lado la familia Moyano y por el otro lado Fabián Doman.

La hermana de Calvente insistió con que el hecho llamaba la atención no solo por la falta de personal policial como se visualiza en los videos, sino además por la clara diferencia que se hacía entre los hinchas de Independiente y los de San Lorenzo, que iban a enfrentarse en el amistoso: "La hinchada de San Lorenzo pasó tranquilamente y a la hinchada de Independiente la estaban esperando".

Salvajismo en la Autopista a La Plata: muere un hincha de Independiente cuando "corrían" a piqueteros

Y explicó que Juan Calvente "no era barra y pagaba todas sus entradas y cuotas todos los meses": "Mi hermano iba siempre a la cancha, pero no tenía nada que ver con la barrabrava ni con la dirigencia. Él era de la peña de San Isidro, pero solo viajaba con ellos a los partidos, no participaba de las reuniones porque se la pasaba trabajando".

La mujer contó que el único día libre que tenía el hombre era el día lunes, y que en la última oportunidad lo habían pasado todo juntos para festejar su cumpleaños: "El lunes pasado cumplió 36 años y lo festejamos juntos. Ayer, hasta las siete de la tarde, estaba subiendo vídeos a WhatsApp. Incluso le mandó uno a su hijo de seis años de una canción de la cancha que cantaban siempre juntos".

"Mi hermano es una víctima de la política, del gobierno, de la barrabrava, de la dirigencia de Independiente. A mi la vida de mi hermano no me la va a devolver nadie, pero necesitamos justicia", concluyó la hermana de Calvente.

MM/ff