La historia de la maestra que violó a su alumno de 12 años y se casó con él llegó a la ficción

La historia de Mary Kay Letourneau, la maestra estadounidense que violó a un niño de 12 años y luego se casó con él, llegó a la ficción. May December ("Secretos de un escándalo"), se estrenó en Netflix y ahora puede verse en Amazon Prime y representa la historia de la docente que estuvo presa por violación y que al salir en libertad se casó con su víctima.

Letourneau falleció en 2020 y los titulares en Estados Unidos la recordaron como la maestra que violó y luego se casó con su exalumno. Su nombre se hizo conocido a fines de la década del 90, puntualmente en 1996 cuando se conoció su relación con Vili Fualaau, un alumno de primaria de 12 años en ese momento.

Mary Kay y Vili Fualaau y sus hijas.

La pareja estaba divorciada, pero en 2019, Fualaau decidió acompañar a Letourneau cuando se enteró de que le habían diagnosticado cáncer de colon. Estuvo sus últimos meses a su lado en 2020.

Mary se enteró de su enfermedad cuando se realizó una tomografía tras sufrir un accidente y lastimarse el brazo. Allí supo que tenía cáncer y que se había extendido al cerebro y la columna vertebral.

La historia truculenta de Mary y su alumno

Mary Kay nació en 1962, creció en California y Washington, DC, su padre era el ultraconservador John Schmitz, un congresista que se presentó a la presidencia como candidato del Partido Independiente Americano de extrema derecha en 1972.

Su educación fue muy estricta, incluso ella y sus tres hermanos cambiaron de escuela católica para evitar las clases de educación sexual. Pero en 1982, se descubrió que su padre había tenido dos hijos con una amante, y la falsa familia perfecta se desmoronó.

En 1995, Mary se casó con Steve Letourneau con quien tuvo cuatro hijos. Trabajó como maestra en la escuela primaria Shorewood en Burien, Washington. En ese período comenzó a dar clases a Vili Fualaau, un niño proveniente de una familia que recibía asistencia social y que había sido su alumno en segundo grado.

En 1996 la relación de ambos se hizo muy cercana y ella la convirtió en un vínculo sexual. El esposo de Mary comenzó a sospechar que ella lo engañaba y encontró las notas que ella le enviaba a Vilo. Finalmente, una denuncia llegó al distrito escolar y en 1997 la maestra fue arrestada y procesada en la corte.

Fue condenada por violación a un menor y, mientras esperaba la sentencia, dio a luz a la primera hija con Fualaau. Le dictaron seis meses de cárcel, tres de ellos suspendidos, y la obligación de no tener contacto con el menor por el resto de su vida, pero poco después fue sorprendida por un policía en un auto teniendo sexo con Fualaau.

Regresó a prisión embarazada de nuevo de su segunda hija. En esta oportunidad pasó más de siete años tras las rejas y la familia de Vili cuidó a las dos niñas. Salió en 2004 y se casó con Fualaau en 2005, cuando él tenía 21 años. Permanecieron juntos durante más de una década antes de separarse en 2017 y divorciarse en 2019.

Al morir ella, Fualaau reveló las últimas palabras de su ex esposa: “Me dijo es que soy la persona más importante para ella y que todo va a estar bien”.

La película que indaga en el escándalo

Secretos de un escándalo es una producción de Netflix protagonizada por Natalie Portman y Julianne Moore que cuenta una historia basada en la de Letourneau y Fualaau. La narración incluye a un personaje, interpretado por Natalie Portman, que se acerca a la pareja para conocer su vínculo y poder entender las zonas grises.

Charles Melton da vida a Joe Yoo, un adolescente de 13 años seducido por el personaje de Julianne Moore, una historia similar a la de Letourneau con Vili Fualaau.

En una conversación con The Hollywood Reporter, Fualaau contó que nadie le consultó nada sobre ese proyecto de película. “Me ofende todo el proyecto y por la falta de respeto que se me ha dispensado a mí, que viví una historia real y todavía la sigo viviendo”, sostuvo.

