La respuesta de L-Gante tras las críticas por su visita al presidente Alberto Fernández en Olivos

Sus letras, su historia, el haber sido nombrado por la vicepresidenta Cristina Kirchner y el reciente nacimiento de su hija Jamaica. El músico L-Gante no para de ser noticia y este fin de semana no fue la excepción: Elián Valenzuela fue recibido junto a su pareja y su pequeña beba en la Quinta de Olivos por el presidente Alberto Fernández, lo que motivó fuertes críticas en las redes.

Horas después de que se difundieron las fotos y los videos de su encuentro con Fernández, el músico de 21 años debió salir a responder a la lluvia de críticas de quienes no vieron con buenos ojos la reunión. Para ello utilizó sus cuentas de Instagram y Facebook, donde expresó: “Si el día de mañana hay otro presidente y me recibe, también voy a estar”.

La publicación lleva el título “Tuve una charla con el presidente”. Allí, L-Gante expresó: “Yo soy Elian Ángel Valenzuela, más conocido como LGANTE; con tan solo 21 años me las arreglé como pude y logré muchas cosas, como formar y sacar a mi familia adelante o que el presidente me reciba”.

L-Gante junto al presidente, la primera dama y su pareja en Olivos.

En ese párrafo, el músico dijo que su reunión con el presidente fue para “saber lo que él piensa y yo hacerle saber mi pensamiento”. A su vez, agregó que lo hizo “porque tengo el privilegio y porque se me da la gana. A mi no me importan los partidos políticos, a mi me importa el pueblo y que su voz se escuche”.

En su publicación, L-Gante también explicó que “a mi no me invitaron” sino que “se me ocurrió la idea de conocer a el presidente de mi país y así fue”.



Alberto Fernández recibió a L-Gante y su hija Jamaica en la Quinta de Olivos

El encuentro con el presidente

Junto a su pareja Tamara Báez (22), el músico visitó al Presidente días atrás y del encuentro también participó la primera dama Fabiola Yáñez, embarazada de poco más de tres meses.

Tal como figura en los videos y las fotos del encuentro, el presidente felicitó a la pareja por el nacimiento de la beba y al músico por su trabajo. Uno de los pasajes más llamativos fue cuando le destacó su video cantando el abecedario.

Tuve una charla con el presidente. A base de esto que sucedió hacia toda la gente dedicó estas palabras.. Yo soy... Posted by Elian Valenzuela on Sunday, October 3, 2021

“Eso estuvo buenísimo, es una herramienta... todo lo que cantaba yo del barrio, de las secuencias, las drogas, (los chicos) lo tomaban como diciendo 'vamos a hacer esto' y desde ahí yo quería corregir eso, (decirles) 'esto no está bueno'”, fue una de las respuestas de L-Gante.

Por su parte, en el video el presidente había contado: “Ayer lo recibí a Elian, L-Gante. Un joven talentoso y muy comprometido con la realidad de la juventud en Argentina. Habíamos quedado en vernos y esperé a que pasaran las elecciones para poder conversar con él sin que la disputa electoral enturbiara el diálogo”.



