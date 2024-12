Más perros encerrados en autos: la Policía debió rescatar a dos rompiendo vidrios en Flores

Dos perros fueron rescatados este sábado en el barrio porteño de Flores tras quedar encerrados en autos bajo un calor sofocante. En ambas situaciones, la Policía de la Ciudad intervino tras ser alertada por vecinos de la zona. Los incidentes ocurren en medio del escándalo por la muerte de un perro en Rosario en circunstancias similares.

Uno de los incidentes ocurrió en la calle Argerich al 700, en Flores, donde los agentes tuvieron que romper el vidrio del auto con una pala para liberar al animal, tras ser alertados por los vecinos. El perrito fue puesto a salvo de inmediato, y el dueño fue notificado de su infracción a la Ley 2.786 de maltrato animal.

El otro episodio, ocurrido en una calle cercana del mismo barrio, los efectivos intervinieron para rescatar a un caniche que también habíansido dejado por su dueño en un auto estacionado en la calle y expuesto al calor reinante. También la rápida acción policial evitó consecuencias graves para el animal y, por tal motivo, los vecinos aplaudieron a los efectivos por su desempeño.

En Rosario, el peor final

Los casos de Flores siguieron a una noticia de esta misma semana en Rosario, donde una mujer fue a trabajar y dejó a su perro en su auto, el calor era mucho en esa ciudad y en ese caso no hubo intervención policial y el pobre animal murió asfixiado. El cruel episodio generó amplio repudio en redes, con la dueña del perro y del auto desolada por lo que había provocado. La mujer se descompensó y debió ser atendida en las inmediaciones. Por el hecho, se le labró una infracción a la Ley Sarmiento, que prevé penas de 15 días a un año contra quien “infligiere malos tratos o hiciere víctima de actos de crueldad a los animales”.

En realidad no era la primera vez que la mujer llevaba al perro al trabajo y lo dejaba en su auto, pero esta vez no lo sacó ni una sola vez, tampoco abrió puertas o ventanillas al menos en siete horas de su Peugeot 308, estacionado en Corrientes al 600, y lo peor del caso es que algunos vecinos dijeron haber visto al pobre animal intentando llamar la atención pero nadie atinó en ese caso a romper los vidrios. Con ese antecedente, la Policía porteño decidió no correr riesgos, y cuando recibió los avisos de Flores rompió vidrios de los autos para que no hubiera nuevas desgracias caninas.

