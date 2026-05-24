La tapa de Diario PERFIL del domingo 24 de mayo de 2026

A continuación, ofrecemos un repaso de los principales títulos de la edición 2.141 del Diario PERFIL, de este domingo 24 de mayo de 2026, un número acompañado por tres suplementos que recorren los temas más variados, tanto informativos como de entretenimiento: Cultura, Domingo, Espectáculos y El Observador.

El círculo rojo huele sangre: ve peligrar la reelección de Milei y frena inversiones. Los grandes capitales extranjeros congelaron proyectos ante el temor de un cambio de gobierno en 2027. Empresas brasileñas pusieron en pausa sus planes en Vaca Muerta, y otras compañías no avanzan con nuevos desarrollos. La frase "la realidad te alcanza" sintetiza el clima que hoy domina las oficinas del poder económico.

De la Causa Cuadernos a la obra pública libertaria: quiénes son los empresarios que se quedan con las rutas. Quiénes son los empresarios imputados en el caso más resonante de corrupción que participan de la mayor adjudicación del Gobierno.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

El FMI dice que los datos de inflación están desactualizados y pide otra ley para el INDEC.

TODOS CONTRA TODOS. Sigue la guerra oficialista por el "caso Rufus".

Villarruel no fue invitada al Tedeum. Vicepresidenta cancelada por el Ejecutivo.

Trump afirma que el acuerdo de paz con Irán está "en gran parte negociado".

Federico Luis ganó la Palma de Oro al mejor cortometraje.

Colombia. Entrevista exclusiva con Yann Basset, quien describe el escenario preelectoral: "La segunda vuelta está abierta", afirma.

Periodismo Puro. Reportaje de Jorge Fontevecchia a Homa Katouzian, economista y politólogo iraní, académico de Oxford.

Gran final. A las 15:30, juegan en Córdoba River y Belgrano en la definición del Apertura. Un partido con morbo.

Costas. Luego de una temporada flojísima y distanciado de la comisión directiva, el técnico querido por la hinchada deja si puesto.

Fiesta por los 90 años del Obelisco. Celebración con un show de luz y sonido.

Chau GPT, el blef de la millonaria inversión de OpenAI que nunca se concretó. Anunciada antes de las elecciones.

Escriben en esta edición:

García, Burgueño, Calvo, Palermo, Duran Barba, Castro, Fara, Haime, Balza, Varoufakis, González y J. Fontevecchia.