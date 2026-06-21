La tapa del Diario PERFIL del domingo 21 de junio de 2026

A continuación, ofrecemos un repaso de los principales títulos de la edición 2.149 del Diario PERFIL, de este domingo 21 de junio de 2026, un número acompañado por tres suplementos que recorren los temas más variados, tanto informativos como de entretenimiento: Cultura, Domingo, Espectáculos y El Observador.

Máximo contra Axel: “Hablan de unidad pero no van a San José 1111 a ver a CFK”. Hubo un banderazo que comenzó en Parque Lezama y siguió en una marcha al domicilio de la expresidenta. Allí, el líder de La Cámpora dijo que su espacio trabajará para que Cristina pueda postularse. Advirtió contra los errores del Frente de Todos y apuntó contra el gobernador bonaerense. En el palco pudo verse a dirigentes históricos como Guillermo Montenegro y Sergio Berni, junto a Mayra Mendoza y Wado de Pedro, entre otros.

José Luis Manzano, el gran ganador de los negocios libertarios. El exministro de Menem cuenta con un potente portafolio de inversiones, especialmente en recursos naturales.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Macri. Continúa dando pasos. Reuniones en pleno Mundial de fútbol.

La morosidad avanza: una de cada cuatro familias argentinas no puede saldar.

Falleció Roberto García, un maestro del periodismo político.

Periodismo Puro. Jorge Fontevecchia y un reportaje a Juan Luis Cebrián, fundador y director histórico de El País de España.

Sin motosierra para la comida en Olivos y Casa Rosada. Millonarias licitaciones en alimentos.

Ormuz. Irán cierra el estrecho por los ataques de Israel contra Hezbollah. De todas formas, continúan las negociaciones por la paz.

Colombia define su destino en un balotaje de resultado incierto.

Día del Padre. El ticket de gasto promedio es de $62 mil. Ropa, salidas y vino son los regalos más requeridos por el público.

Villarruel y Milei: recrudeció la guerra. Declaraciones encontradas en Rosario.

Alemania. Venció por 2 a 1 a Costa de Marfil en tiempo de descuento, en uno de los mejores partidos de la Copa del Mundo.

Países Bajos concretó una goleada histórica. Demolió a Suecia por 5 a 1 en Houston.

Escriben en esta edición:

Calvo, Burgueño, Ares, Valdés, Fara, Castro, Tempesta, Zabalza, Sinay, Roig, Broder, Armesto, Lloret, González y J. Fontevecchia.

HB

