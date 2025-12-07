La tapa del Diario PERFIL del domingo 7 de diciembre de 2025

A continuación ofrecemos un repaso de los principales títulos de la edición 2.093 del Diario PERFIL, de este domingo 7 de diciembre de 2025, un número al que acompañan 5 suplementos que recorren los temas más variados, tanto informativos como de entretenimiento: El Observador, Cultura, Domingo, Espectáculos y Diseño & Decoración:

El Ejecutivo presiona a los gremios para que administren sus propios fondos de inversión. La reforma impulsa un Fondo de Cese Laboral inspirado en la Uocra y quiere que las organizaciones sindicales cuenten con herramientas que podrían ser utilizadas ante despidos e indemnizaciones. La iniciativa fue promovida por el equipo de Sturzenegger y habilita a los gremios a decidir colocaciones financieras

Nuevos F-16, mucho ruido y pocas nueces. El rugido de los aviones fue escuchado en toda CABA. El Gobierno defendió una compra polémica.

Espert hoy: angustiado y furioso contra quienes lo “traicionaron”.

Melconian: “Este esquema no puede continuar, hay que redefinir cómo se sigue”.

Villarruel dispuso que LLA tenga sus despachos en el Senado bien lejos de ella.

Destapan una red de inmigrantes ilegales y la pista llega a Al-Qaeda.

Jubilados. Según un informe de la Canasta de Consumo para personas mayores, una pareja necesita seis haberes mínimos para vivir.

‘Periodismo puro’. Jorge Fontevecchia entrevista a Marco Damiani y Marco Mazzoni, estudiosos de la democracia actual.

Flávio Bolsonaro fue elegido por su padre, el expresidente Jair Bolsonaro, como el candidato del espacio de ultraderecha para las elecciones de 2026.

Gimnasio para la mente. El Conicet desarrolló una plataforma de uso gratuito y accesible online para adultos en edad avanzada.

Frank Gehry, el arquitecto que sumó la tecnología al arte.

Trump en guerra contra las vacunas. No recomienda la dosis contra Hepatitis B.

Messi es campeón con gol de De Paul. Inter Miami venció 3 a 1 al Vancouver Whitecaps.

Escriben esta edición:

Burgueño, García, Castro, Fara, Duran Barba, Calvo, Sinay, Lloret, Roig, Rodríguez Tornquist, G. González y J. Fontevecchia.

