La tapa del Diario PERFIL del sábado 1 de julio de 2023

Pagan al FMI US$ 2.700 millones y las reservas caen al nivel del 2014. Por primera vez en la historia, el país recurrió a los yuanes chinos para conseguir los dólares para afrontar un vencimiento externo. El organismo financiero alertó por la difícil situación económica del país, que atribuyó “en parte” a la sequía, y advirtió que hay que “fortalecer” las reservas y la macro.

Inhabilitado. El TSE condenó a Jair Bolsonaro para ejercer cargos públicos por difundir "intenciones golpistas y esparcir "mentiras atroces". A partir de octubre de 2030 podría participar de una elección.

;Principales alzas de julio: prepagas, transporte, nafta y celulares. El séptimo mes del año comienza con incrementos en combustibles, prepagas, alquileres, servicio doméstico, colegios privados, colectivos, trenes, y servicios de telecomunicaciones que harán que el IPC no descienda mucho más de junio, que ya las consultoras privadas estiman se ubique levemente por debajo del 7%.

Leopoldo Moreau dijo que Boudeau trabaja con Massa. El ministerio lo niega. El diputado nacional del Frente de Todos analizó la reconstrucción del peronismo de cara a las próximas elecciones. Moreau agregó que se necesita de todos los sectores de distintos sectores para reconstruir el país.

"Fueyes" porteños de la Ciudad al Mundo. Fabrican y reparan instrumentos en los barrios porteños de La Paternal y Parque Patricios. Los referentes de los dos talleres más relevantes, Galván y Baltazar Estol Bandoneones, cuentan cómo llegaron a ser luthiers de estos instrumentos, que se convirtieron casi en un emblema de la música ciudadana. Y cómo lograron posicionarse en el universo de los músicos.

UxP posterga el lanzamiento de campaña por las internas. La lista de Sergio Massa y Agustín Rossi no tuvo presentación oficial, ya que no pueden mostrar una foto conjunta de todos los dirigentes del espacio. Los actos locales les darán las imágenes de campaña y las excusas de algunas ausencias. En las próximas dos semanas, los candidatos deben aparecer gestionando entre lunes a viernes. El rol del consultor Antoní Gutiérrez-Rubí. Los nombres que aún no se conocen por el cierre desordenado a cargo de Máximo Kirchner.

Arde Francia. Sigue la tensión en Francia por un caso de "gatillo fácil". Desplegaron unos 40.000 agentes para "controlar" las protestas sociales por el policía que mató a un joven de 17 años. Unas 180 personas fueron detenidas y decenas resultaron heridas durante diferentes choques.

Reportaje de Fontevecchia. Al psiquiatra, filósofo y neurocientífico, Iain McGilchrist. “Oriente equilibró mejor las visiones de los dos hemisferios cerebrales”.

Duki Monumental. El cantante sumó un segundo show en River Plate ante el éxito de la preventa.

Uno de cada cuatro argentinos está viviendo en la marginalidad. Así lo señaló el Doctor y mágister en Ciencias Políticas y Sociales en Estudios Latinoamericanos y sociólogo por la UNAM, Agustín Salvia.

Las cinco pruebas contra el clan Sena. El equipo de fiscales dio a conocer los principales indicios contra la familia piquetera: la falsa promesa del viaje a Ushuaia, las últimas búsquedas de la víctima en Google, el video revelador de una cámara de seguridad, el macabro hallazgo en el río Tragadero y el rastreo de los celulares.

El Rojo pagó US$ 3 millones con la colecta. Independiente realizó ayer el segundo depósito al América de México, producto de la colecta que encabezó el influencer Santiago Maratea.

Con Wimbledon, la inteligencia artificial llega al deporte. Toda la cobertura oficial de la competencia la harán a través de la IA. Publicará estadísticas, pronósticos y hasta relatos creados con esa herramienta tecnológica con el objetivo de generar una nueva experiencia en el usuario.

