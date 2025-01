Tras 'correr' en Parque Lezama, Palazzo acusó: "Incivilizados del lobby LGBT quisieron asesinarme"

Marco Palazzo quedó bajo la lupa política cuando en agosto pasado, y en carácter de "estudiante de la UADE", el vocero Manuel Adorni le permitió asistir y preguntar en una de sus conferencias de prensa. Allí sacó el tema de Fabiola Yáñez, ("quiero saber qué piensa el Gobierno, ya que algunos periodistas sostienen que ella es una drogadicta”, señaló), y también apuntó a otro periodista, Juan Pablo Peralta, indicando que "hace denuncias y ofende el buen nombre del colega español Javier Negre", otro acérrimo defensor del Gobierno.

Lo cierto es que aquel amigable cruce con Adorni hizo que algunos prestaran atención a un blog de Palazzo, en el que compartía notas que reivindicaban a nazis como Adolf Eichman y represores como Miguel Etchecolatz, entre otros. Con ese contexto, que el joven libertario apareciera tomando imágenes del acto del coletivo LGBTIQ+ en San Telmo generó primero algunos gritos y corridas, para pasar a los golpes que hubieran sido graves, si Palazzo no alcanza a correr y encerrarse en un móvil policial, que lo alejó del lugar evitando males mayores.

Masiva "Asamblea Antifascista LGBTQ+" repudió a Javier Milei en Parque Lezama: “Nunca más al closet”

Pero libertario que huye sirve para otra batalla (cultural) y luego de esas violentas escenas sabatinas, en las empinadeas veredas de Parque Lezama, Palazzo habló de lo sucedido en sus redes sociales: "Voy a hacer un breve descargo de todo lo sucedido hoy de cuando fuimos a la Asamblea Antifascista del Lobby LGBT, donde este lobby quiso asesinarnos, ni más ni menos que eso, a mi y a mi compañero Fernando (Valenzuela) cuando estábamos haciendo una cobertura periodística para mi canal de Youtube", señaló.

"Fuimos sin ánimos de molestar, provocar, ni nada de eso. Fuimos a hacer nuestro laburo periodístico que es mi compromiso, que es el de contar la verdad. Ese es el compromiso que tengo con todos ustedes que me siguen desde hace tiempo", aseguró.

Una protesta del colectivo LGTBIQ+ en contra de Milei terminó en una pelea con tuiteros de LLA

El joven libertario luego aclaró y reprochó: "No tengo nada contra los gays, trans, lesbianas, queers, no tengo ningún problema con ellos. Creo que ellos tienen algún problema conmigo y por eso vinieron a agredirme y también quisieron asesinarme en este día".

"No hay que naturalizar este tipo de situaciones de agresión contra los periodistas, tiene que garantizarse la libertad de expresión y de prensa que son dos derechos que nos trajo nuestro gran prócer del liberalismo Juan Bautista Alberdi cuando escribió las bases y en ella se fundó la Constitución Nacional", manifestó.

Palazzo aseguró que seguirá realizando "coberturas, periodismo, video y contenido" y argumentó: "Ese es mi deber, mi vocación, es mi profesión, yo estudié periodismo, tengo el ejercicio periodístico, me estoy por recibir de comunicador social y nada de estos maleducados, de estos incivilizados, de esta barbarie que me quiso agredir, me va a impedir hacer mi ejercicio periodístico".

