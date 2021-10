Luis Tagliapietra: "Vamos a solicitar la declaración de rebeldía y el pedido de captura internacional de Macri"

El abogado y padre de uno de los submarinistas fallecidos en el ARA San Juan, Luis Tagliapietra, habló sobre la decisión de Mauricio Macri de no asistir al pedido de indagatoria del juez Martín Bava por el espionaje a los familiares del submarino que se hundió en 2017 y expresó que hará un pedido "de captura internacional".

La semana pasada, se conoció mediáticamente que Macri sería citado a una indagatoria este jueves a las 11 de la mañana. De viaje en Miami, el ex presidente no pudo ser anoticiado judicialmente porque la cita del juez llegó a un domicilio donde el empresario ya no vivía desde hace un año.

En diálogo con El Destape, Tagliapietra se refirió a la actitud del ex jefe de estado y manifestó qué medida llevará adelante por la inasistencia de Macri.

Además de expresar que no le sorprendía la actitud del referente de Juntos por el Cambio, el abogado detalló que "estamos en la querella desde que la doctora Cristina Caamaño encontró esta información e hizo la denuncia como era su deber".

Luego manifestó que "desde el primer día se vio la responsabilidad de Macri en el espionaje" ya que los familiares del ARA San Juan se daban cuenta "que Macri estaba previamente informado de lo que le íbamos a reclamar".

Por otro lado, ponderó la actitud del juez Martín Bava de citar a Macri para que declare pero expresó que "era obvio" que iba a faltar a la cita.

"Estoy yendo a Dolores a ver si alguno de sus abogados presenta algo antes de las 11", manifestó el abogado. En el día de ayer, se supo que la presidenta del PRO, Patricia Bullrich, presentó un escrito expresando que Macri arribaría al país a fin de mes.

Ante esta información y la inasistencia del ex presidente, Tagliapietra develó que "ante la falta de Macri a la indagatoria vamos a solicitar la declaración de rebeldía y el pedido de captura internacional".

Presionar a los jueces

El abogado habló de la carta de Bullrich al juez Bava y consultado sobre si constituía una presión de Macri, asintió: "Sí por supuesto". En el texto, la presidenta del PRO expresó que confiaba "en que el señor juez sabrá comprender la situación que se ha generado con esta inminente convocatoria y que tendrá presente la permanente vocación de respeto y sometimiento a las instituciones republicanas que asume el ex presidente Mauricio Macri, garantizando los derechos y garantías que lo amparan".

También pidió que se evite "cualquier decisión apresurada que solo aumente el estrépito mediático que ya ha generado su intempestiva citación".

Además de calificar como "vergonzoso" lo que escribió Bullrich, manifestó que "ella habla de un expediente que no conoce. Hay muchas pruebas".

Y concluyó: "Macri no es un ciudadano de otra jerarquía, todos somos iguales ante la ley".